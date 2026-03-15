Saldırıların 16. Gününde Konuşan İranlılar: "Canımızı Verir, Toprak Vermeyiz"

İshak Kara

(VAN) - ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki hareketlilik sürüyor. İran'dan gelen bir kişi, "İranlılar canlarını verirler, toprak vermezler" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a 16 gün önce başlattığı saldırıların ardından, Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.

İran'dan gelen Haparviz Shakouri, "Allah'ın izniyle Amerika ve İsrail tez zamanda mahvolacak. Bizim bombalarımız İsrail topraklarını bir edecek. Müslümanların ittihatları olsun; el ele, beraber verip onları perişan ederiz. İranlılar hiç kaçmıyor ülkelerinden. ABD barış isteseydi bunu mu yapardı? Onların hepsi yalan konuşuyor. İsrail ve Amerikalıların konuştukları her zaman yalandır. Filistin'de ne yaptılar? İran'da 200 çocuğu bombaladılar. Günahları neydi, ne yapmışlardı? Onlar sulh isterler mi? Biz Müslümanlar bir olursak, biz bunları mahvedebiliriz, toptan yok edebiliriz. Kuddüs'te namaz kılacağız, inşallah.

İran'da hiç sorun yoktur. İnsanların beraber ittihatları vardır. Müslümanlar devamlı birlikte beraberdirler; sabah 7'den gece 1'e kadar dışardadırlar. Devlet ile millet, Hamaney'in yeni rehberi himayesindedir. İran'da yeme içme sorunu yoktur; sadece internet sorunu var. O da İran'ın kendi interneti. Bankamatiklerde sorun var, o da inşallah çözülür. Bizim milletimiz, devletimiz imparator bir devlettir. Türkiye, Azerbaycan Müslüman ülkeler olsak, tez zamanda inşallah birinci zafer bizim olacak. İranlılar canlarını verirler, toprak vermezler. 8 sene savaş vardı; ben o zaman 16 yaşındaydım. Bir karış, bir metre toprak vermedik. Müslümanlar, Araplar bizimle olsa ABD ve İsrail'i yok ederiz."

"Son nefese kadar kalıyoruz"

Urmiye'den gelen Sait Feti ise "İran'ı seviyoruz. Son nefese kadar kalıyoruz, devam ediyoruz. Van'a akraba ziyaretine, gezmeye gidiyoruz. Durumlar şimdilik iyi; bir hafta önce bombalar patlama vardı. İnternetimiz maalesef yok, inşallah o da olacak. Allah'ın izniyle iyi olacağız" dedi.

Muhammed Abdullahi de Şiraz'dan İstanbul'a gitmekte olduğunu bildirerek, "Savaş ciddi etkiliyor; bombalıyorlar. Sadece Şiraz'da değil, her yerde öyle, her yerde sorun var. Bazıları kaçıyor, bazıları ise duruyor. Tahminimce çoğu insan köylere gidiyor. Köyler daha güvenli, tehlikeli değil; o yüzden köylere gidiyorlar" diye konuştu.



"İnternet sıkıntısı var" Bir başka İranlı da, "İran'ın Tebriz, Tahran gibi yerlerinde sorun var. Biz Malatya'ya çalışmaya gidiyoruz. Biz İran'ı çok seviyoruz; toprak da vermiyoruz. İran bizim toprağımızdır; mecburen çalışmaya gidiyoruz. Evi çatışmalara yakın olanlar güvenli yerlere gidiyor." Diba Bajoo ise şöyle söyledi: "İran'ın Tebriz şehrinden geliyorum. Çok sıkıntıda değiliz; sınır kapısı sakin, sıkıntı yaşamadık. Şimdi akrabalarımızı ziyarete gidiyoruz. İnternet sıkıntısı var; bağlantı olmayınca kimse birbirinden haber alamıyor. Hele ki bizim gibi akrabaları başka şehirde olunca sıkıntı daha çok."

Kaynak: ANKA