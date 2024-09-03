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İranlılar Van'a akın etti

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İranlı turistler, ülkelerinde okulların açılmasına kısa bir süre kalması hasebiyle Van'a akın etti. İranlı turistler okulların açılmasına sayılı günler kala Van'a akın etti. Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor. İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor. Hem Van'ın İran'a yakınlığı hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söylediler.

İranlılar Van'a akın etti

VAN - İranlı turistler, ülkelerinde okulların açılmasına kısa bir süre kalması hasebiyle Van'a akın etti.

İranlı turistler okulların açılmasına sayılı günler kala Van'a akın etti. Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor. İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor. Hem Van'ın İran'a yakınlığı hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alışveriş Ekonomi Turizm Güncel İran Van

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