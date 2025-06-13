İran'da, İsrail'e misillemesinin ardından meydanlarda toplanan halk sevinç gösterilerinde bulundu
İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte halk meydanlara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.
İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da vatandaşlar saldırıları meydanda kurulan dev ekranda izleyerek, sevinç gösterilerinde bulundu.
TAHRAN'DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu. İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.
SALDIRILARI DEV EKRANDA İZLEDİLER
Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.
BİRÇOK KENTTE HALK MEYDANLARA ÇIKTI
Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.
Kaynak: AA