Abd Başkanı Donald Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinden söz ederek, "Bugün, İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 kahramanımızın cenazelerini teslim aldık. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara da değinen Turmp, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı