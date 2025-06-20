İranlılar, cuma namazı sonrası meydanlara döküldü

İranlılar, cuma namazı sonrası meydanlara döküldü
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İranlılar, cuma namazı sonrası meydanlara döküldü
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İranlılar, İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırıları protesto etmek için cuma namazı sonrası başkent Tahran'daki meydanlara akın etti. İran, Filistin ve direniş gruplarının bayraklarını taşıyarak sloganlar atan yüz binlerce kişi, yere serilen İsrail ve ABD bayraklarına basarak yürüdü.

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde, cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları protesto edildi.

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazının ardından yüz binlerce kişi İsrail ve ABD karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ DE KATILDI

Gösteriye, başta İran Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili de katıldı.

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YERE SERİLDİ

Protestolarda İran, Filistin ve direniş gruplarının bayrakları taşınırken, eylemciler yere serilen İsrail ve ABD bayraklarına basarak yürüdü.

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

"SİYONİST REJİM YOK OLACAK"

Gösteride "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Sonuna kadar direneceğiz", "Siyonist rejim yok olacak" ve "Liderime canım feda" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

"NÜKLEER SİLAH HAKKIMIZ"

Halk, "Hamaney'le çatışan herkes sonunda yok olup gitti", "İran Gazze olmayacak", "Liderimizin arkasındayız" ve "Nükleer silah hakkımız" sloganları attı.

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

İranlılar, cuma namazı sonrası sokaklara döküldü

Kaynak: AA / İHA

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Halkı rejimden nefret ediyor. Darısı bütün islami rejimlere

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

meydana yürümek salaklık savaş esnasında adamlar füze atsa binlerce ölcek hükümet silahlandırıp karadan saldırı başlatmalıydı ama barışcak bunlar belli

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