ABD Başkan Yardımcısı Jd Vance, Abd-İran Görüşmeleri İçin İslamabad'a Gidiyor: "Olumlu Bir Sonuç Bekliyoruz"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında gerçekleştirilecek barış görüşmelerine katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hareket etti. Vance, uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakereleri heyecanla bekliyoruz. Sürecin olumlu geçeceğini düşünüyorum. Eğer İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye ve uzatılan eli tutmaya isteklilerse bu önemli bir adım olur. Ancak bizi oyalamaya ya da süreci kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlarsa, müzakere heyetimizin bu duruma pek sıcak bakmayacağını görecekler" dedi.

Vance ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine oldukça net talimatlar verdiğini ve sürecin gidişatını hep birlikte göreceklerini ekledi.

İslamabad'da o lağanüstü g üvenlik ö nlemleri

ABD ve İran heyetlerinin bir araya gelmesi beklenen zirve öncesinde, İslamabad'da ana yollar dikenli tellerle bloke edildi, şehrin dört bir yanına güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Delegasyonların bir kısmının konaklayacağı Serena Otel çevresi tamamen geçişe kapatıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, şehri tepeden gören yürüyüş parkurları dahi halka kapatıldı.

Pakistan hükümeti, yaklaşık bir milyon nüfuslu başkenti zirveye hazırlamak amacıyla dün ve bugünü resmi tatil ilan etti. Pakistanlı makamlar, güvenlik gerekçesiyle görüşmelerin nerede yapılacağı da dahil olmak üzere detayları gizli tutuyor.

Kaynak: ANKA