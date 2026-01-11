Haberler

İstanbul'daki İranlılardan ülkelerindeki protestolara destek

Güncelleme:
İstanbul'da yaşayan İranlılar, İran'daki protestolara destek vermek için toplandı. Ancak Fatih Kaymakamlığı, güvenlik gerekçesiyle eylemi yasakladı. Yasadışı eylem sırasında grup, konsolosluk önünden uzaklaştırıldı ve bir kafede basın açıklaması yaptı. İran'daki baskılara dikkat çeken bir kadın, ailesine ulaşamadığını belirtti.

İstanbul'da yaşayan İranlılardan oluşan bir grup, Fatih'te toplanarak İran'daki protestolara destek açıklaması yaptı.

Fatih'te bir araya gelen kalabalık, İran'da yaşanan protestolara destek vermek amacıyla Sirkeci'deki İran Konsolosluğu önünde eylem yapmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba Fatih Kaymakamlığınca asayiş ve güvenlik sebebiyle etkinlik yapmanın yasaklandığı yönündeki kararı bildirdi.

Ekiplerin konsolosluğun bulunduğu alandan uzaklaştırdığı grup bu bölgedeki bir kafede toplandı.

Burada yapılan basın açıklamasında İran'daki protestolara destek verilerek, hükümetin değişmesi yönündeki talepler dile getirildi.

Gazetecilere açıklama yapan İranlı bir kadın, 33 sene İran'da yaşadığını, ülkedeki baskıların yoğun olduğunu belirterek, internetin kesik olduğu ülkesindeki ailesinden haber alamadığı için endişelendiğini söyledi.

Grubun açıklaması sırasında kafede bulunan bazı kişilerin de İran'daki mevcut iktidara desteklerini ifade etmeleri üzerine iki taraf arasında sözlü atışma yaşandı.

Öte yandan, Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü olması ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com
