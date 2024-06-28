İranlılar İzmir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı

Ege Bölgesi'nde yaşayan İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İzmir'de kurulan sandıkta oy kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Bank Mellat İzmir Şubesinde sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.

Sandıkta görevli Mehdi Caferi, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini ifade etti.

Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Caferi, çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü dile getirdi.