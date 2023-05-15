Hac Haberleri - Hac Haber - Haberler

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Hac Haberleri

Hac haber, Hac son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Hacı adaylarına uygulamalı seminer verildi

Hacı adaylarına uygulamalı seminer verildi

Hac - Dün 11:58
Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile İranlı mevkidaşı Cidde'de görüştü

Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile İranlı mevkidaşı Cidde'de görüştü

Hac - 13.05.2023
Simav'da hacı adaylarına bilgilendirme semineri

Simav'da hacı adaylarına bilgilendirme semineri

Hac - 13.05.2023
Hakkari'de hac hazırlık kursları başladı

Hakkari'de hac hazırlık kursları başladı

Hac - 12.05.2023
Manyaslı hacı adaylarına eğitim

Manyaslı hacı adaylarına eğitim

Hac - 12.05.2023
Halil İbrahim Sofrası nedir? Halil İbrahim Sofrası ne demek?

Halil İbrahim Sofrası nedir? Halil İbrahim Sofrası ne demek?

Hac - 11.05.2023
Çok sayıda ülke Tunus'un Cerbe Adası'ndaki saldırıyı kınadı

Çok sayıda ülke Tunus'un Cerbe Adası'ndaki saldırıyı kınadı

Hac - 11.05.2023
Tunus'ta sinagoga yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Tunus'ta sinagoga yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Hac - 10.05.2023
Afyonkarahisar'da hacı adaylarına yönelik seminer

Afyonkarahisar'da hacı adaylarına yönelik seminer

Hac - 09.05.2023
Kızılay, İmamoğlu'na yönelik hedef gösterici paylaşım yapan iki çalışanını görevden aldı

Kızılay, İmamoğlu'na yönelik hedef gösterici paylaşım yapan iki çalışanını görevden aldı

Hac - 08.05.2023
Kızılay, İmamoğlu'nu hedef gösteren çalışanlarını görevden el çektirdi

Kızılay, İmamoğlu'nu hedef gösteren çalışanlarını görevden el çektirdi

Hac - 08.05.2023
Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Hac - 08.05.2023
Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi Kızılay yöneticilerinden skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi Kızılay yöneticilerinden skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

Hac - 08.05.2023
Suudi Arabistan turistleri bekliyor

Suudi Arabistan turistleri bekliyor

Hac - 07.05.2023
İran Kızılayı Başkanı Kulivend, Türkiye'deki deprem çalışmalarında kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi

İran Kızılayı Başkanı Kulivend, Türkiye'deki deprem çalışmalarında kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi

Hac - 07.05.2023
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Türkiye'yi yolundan alıkoymak ve ortalığı karıştırmak isteyen bir güruh var'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Türkiye'yi yolundan alıkoymak ve ortalığı karıştırmak isteyen bir güruh var"

Hac - 06.05.2023
Hac yolcuları için isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecek

Hac yolcuları için isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecek

Hac - 05.05.2023
Muğla'da hacı adayları için seminerler başladı

Muğla'da hacı adayları için seminerler başladı

Hac - 05.05.2023
Müftü Kazancı'dan umreye gidecek gençlere öğütler

Müftü Kazancı'dan umreye gidecek gençlere öğütler

Hac - 05.05.2023
Etiyopya Başbakanı Ahmed Sudan'daki tarafları diyaloğa çağırdı

Etiyopya Başbakanı Ahmed Sudan'daki tarafları diyaloğa çağırdı

Hac - 04.05.2023
Tavşan eti haram mı? Diyanet fetvaları!

Tavşan eti haram mı? Diyanet fetvaları!

Hac - 02.05.2023
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Sudanlı yetkiliyle ülkesindeki son gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Sudanlı yetkiliyle ülkesindeki son gelişmeleri görüştü

Hac - 02.05.2023
MHP Sivas 2. Sıra milletvekili İpek şehri karış karış geziyor

MHP Sivas 2. Sıra milletvekili İpek şehri karış karış geziyor

Hac - 02.05.2023
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın temsilcisiyle görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın temsilcisiyle görüştü

Hac - 30.04.2023
Marmarabirlik genel kurulu yapıldı

Marmarabirlik genel kurulu yapıldı

Hac - 29.04.2023
Hac için Avrupa'dan yürüyerek yola çıkan Müslüman Boşnak, Kerkük'e ulaştı

Hac için Avrupa'dan yürüyerek yola çıkan Müslüman Boşnak, Kerkük'e ulaştı

Hac - 28.04.2023
Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi

Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi

Hac - 27.04.2023
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, kura şansızı 2 bin vatandaşını özel bütçesinden hacca gönderiyor

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, kura şansızı 2 bin vatandaşını özel bütçesinden hacca gönderiyor

Hac - 25.04.2023
Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana ceza yağdı

Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana ceza yağdı

Hac - 25.04.2023
MAĞAZAYA 'ÇAMAŞIR SUYU' VE 'MOTOR YAĞLI' SALDIRIYA MAHKEMEDEN CEZA

MAĞAZAYA 'ÇAMAŞIR SUYU' VE 'MOTOR YAĞLI' SALDIRIYA MAHKEMEDEN CEZA

Hac - 25.04.2023
Suudi Arabistan ile İran Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler anlaşmasının adımlarını görüştü

Suudi Arabistan ile İran Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler anlaşmasının adımlarını görüştü

Hac - 20.04.2023
İtalya'da Müslümanlar Ramazan ve Kurban bayramlarında Roma Büyük Cami'ye akın ediyor

İtalya'da Müslümanlar Ramazan ve Kurban bayramlarında Roma Büyük Cami'ye akın ediyor

Hac - 20.04.2023
Depremden etkilenen Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri iftarda buluştu

Depremden etkilenen Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri iftarda buluştu

Hac - 19.04.2023
Biriktirdikleri 60 bin TL'lik umre parasını depremzedelere bağışladılar

Biriktirdikleri 60 bin TL'lik umre parasını depremzedelere bağışladılar

Hac - 19.04.2023
Afyonkarahisarlı gurbetçi çift, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

Afyonkarahisarlı gurbetçi çift, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

Hac - 19.04.2023
Suriye'de pahalılığı iftar sofralarını olumsuz etkiliyor

Suriye'de pahalılığı iftar sofralarını olumsuz etkiliyor

Hac - 15.04.2023
Zekat nedir? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez?

Zekat nedir? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez?

Hac - 14.04.2023
'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Dışişleri' sempozyumu ikinci gününde devam ediyor

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Dışişleri" sempozyumu ikinci gününde devam ediyor

Hac - 14.04.2023
Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir? Oruç fidyesi nasıl ödenir? Diyanet fetvaları!

Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir? Oruç fidyesi nasıl ödenir? Diyanet fetvaları!

Hac - 13.04.2023
İran heyeti Suudi Arabistan'da

İran heyeti Suudi Arabistan'da

Hac - 12.04.2023
İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti

İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti

Hac - 12.04.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüştü

Hac - 04.04.2023
Suudi Arabistan, ramazan ayında sadece bir kez umre yapılabileceğini duyurdu

Suudi Arabistan, ramazan ayında sadece bir kez umre yapılabileceğini duyurdu

Hac - 26.03.2023
Ramazan geldi, hurmaya talep arttı

Ramazan geldi, hurmaya talep arttı

Hac - 23.03.2023
Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

Hac - 21.03.2023
Yardımsever vatandaş hac parasını depremzedeler için bağışladı

Yardımsever vatandaş hac parasını depremzedeler için bağışladı

Hac - 16.03.2023
İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kopuşu ve yeniden kurulması süreci

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kopuşu ve yeniden kurulması süreci

Hac - 11.03.2023
Cumhurbaşkanı konuşması bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı konuşmasında ne açıkladı? Cumhurbaşkanı konuşması konu başlıkları!

Cumhurbaşkanı konuşması bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı konuşmasında ne açıkladı? Cumhurbaşkanı konuşması konu başlıkları!

Hac - 10.03.2023
Seçim tarihi ne zaman 2023? Recep Tayyip Erdoğan seçim açıklaması ne? SON DAKİKA! Seçim tarihi belli oldu!

Seçim tarihi ne zaman 2023? Recep Tayyip Erdoğan seçim açıklaması ne? SON DAKİKA! Seçim tarihi belli oldu!

Hac - 10.03.2023
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararnamesini imzaladı! Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararnamesini imzaladı! Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Hac - 10.03.2023
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