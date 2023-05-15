Hac Haberleri - Hac Haber - Haberler

Hac Haberleri
Hac haber, Hac son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kızılay, İmamoğlu'na yönelik hedef gösterici paylaşım yapan iki çalışanını görevden aldı
Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı
Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi Kızılay yöneticilerinden skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir
İran Kızılayı Başkanı Kulivend, Türkiye'deki deprem çalışmalarında kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Türkiye'yi yolundan alıkoymak ve ortalığı karıştırmak isteyen bir güruh var"
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Sudanlı yetkiliyle ülkesindeki son gelişmeleri görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın temsilcisiyle görüştü
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, kura şansızı 2 bin vatandaşını özel bütçesinden hacca gönderiyor
Suudi Arabistan ile İran Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler anlaşmasının adımlarını görüştü
İtalya'da Müslümanlar Ramazan ve Kurban bayramlarında Roma Büyük Cami'ye akın ediyor
Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir? Oruç fidyesi nasıl ödenir? Diyanet fetvaları!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüştü
İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kopuşu ve yeniden kurulması süreci
Cumhurbaşkanı konuşması bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı konuşmasında ne açıkladı? Cumhurbaşkanı konuşması konu başlıkları!
Seçim tarihi ne zaman 2023? Recep Tayyip Erdoğan seçim açıklaması ne? SON DAKİKA! Seçim tarihi belli oldu!