HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Hac kuraları belli oldu mu? Hac kuraları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

2027 hac organizasyonu kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce adayın beklediği kura sonuçları için resmi açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, 2027 Hac Kura Sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla erişime açılacak. Sonuçlar yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. İşte Hac kuraları belli oldu mu?, Hac kuraları nereden bakılır nasıl öğrenilir? ve hac kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında resmi bilgiler...

HAC KURALARI BELLİ OLDU MU?

2027 hac organizasyonu için gerçekleştirilen kura çekilişine ilişkin sonuçlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00'den itibaren erişime açılacak.

Buna göre, gün içerisinde kura çekilişi tamamlanmış olsa da adayların sonuçları görüntüleyebilmesi için belirlenen resmi saat 20.00 olarak duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasında, hac kura sonuçlarının yalnızca resmi sistem üzerinden ilan edileceği belirtilirken, adayların farklı platformlardan yapılan paylaşımlar yerine resmi sorgulama ekranını kullanmaları gerektiği ifade edildi.

HAC KURALARI NEREDEN BAKILIR NASIL ÖĞRENİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilendirmeye göre hac kura sonuçları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylar sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilecek:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Arama bölümüne "Hac İşlemleri" yazın.

İlgili hizmet ekranına girerek kura sonucunuzu görüntüleyin.

Resmi açıklamaya göre sonuçlar, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00'den itibaren sistem üzerinde erişilebilir olacak.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2027 hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Hac İşlemleri" hizmeti aracılığıyla sorgulama yapabilecek.

Sorgulama işlemi sırasında adaylardan;

T.C. Kimlik Numarası,

e-Devlet şifresi

ile sisteme giriş yapmaları istenecek. Giriş işleminin ardından adaylar, hac kurasında hak kazanıp kazanmadıklarına ilişkin bilgiyi aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 2027 Hac Kura Sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla erişime açılacak olup sonuçlar yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.