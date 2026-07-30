Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Başkanlığımızın hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor ve başarılı bir organizasyon olarak addediliyor." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Hac hizmetini daha iyi yapmanın gayreti içinde olduklarını belirten Arpaguş, "Allah'a hamdüsenalar olsun Başkanlığımızın hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor ve başarılı bir organizasyon olarak addediliyor. Hiç kolay değil yüz binlere sari bir nüfusu bir başka ülkeye taşımak, orada şehirden şehre nakletmek ve muvakkat bir zaman dilimi içerisinde orada da farklı mekanlara nakletmek." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık personelini hac organizasyonunda gösterdiği fedakar çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Arpaguş, "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulumuzda aldığımız yeni kararlarımız var. Şüphesiz onlar burada masaya yatırılacaktır. Burada aslolan kaliteyi daha yukarıya çekmek, memnuniyeti daha fazlalaştırmak ve hac ibadetini gönül huzuruyla yaparak evlerine, yurtlarına insanların dönmesini temin edebilmek." açıklamasını yaptı.

Hac ibadetinin mali ve bedeni bir ibadet olduğunu hatırlatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bizim insanımız ve milletimiz için bu böyle değil. Maddi imkan ya da fiziki imkan çok fazla düşünülmeksizin gönüllerde Peygamber'e vuslat, Allah'ın beytine vuslat, Allah ve Peygamber sevgisi, o kutsal topraklarda bulunma arzusu bir ömür boyunca gönüllerde yer etmiş, muhabbeti kalplere yerleşmiş bir husus. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak biz yine de şartları en uygun şekilde belirleyerek bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Cenabıhak bizleri bu duygu ve düşünceyle bu hizmeti insanlarımıza sunmak konusunda muvaffak eylesin."

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Ahmet İshak Demir, Hüseyin Hazırlar ve Fatih Mehmet Karaca ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın ve Diyanet yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA