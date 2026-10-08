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Sivas'ta özel gereksinimli İmamoğlu, hayırseverlerin desteğiyle umreye uğurlandı

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Sivas'ta özel gereksinimli İmamoğlu, hayırseverlerin desteğiyle umreye uğurlandı
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Sivas'ta özel gereksinimli İmamoğlu (38), hayırseverlerin desteğiyle umre hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kendisi, annesi ve babasının masrafları karşılanan İmamoğlu, İl Müftülüğü Hac Birimi tarafından dualarla uğurlandı; ailesiyle 14 günlük umre için kutsal topraklara hareket etti.

Sivas'ta yaşayan özel gereksinimli Ahmet Turan İmamoğlu'nun (38) umre hayali, hayırseverlerin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Umre talebini dile getirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle kendisi, babası ve annesinin umre masrafları karşılanan İmamoğlu, Sivas İl Müftülüğü Hac Birimi tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programının ardından İmamoğlu ve ailesi, 14 günlük umre programı kapsamında kutsal topraklara hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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