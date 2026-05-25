Suudi Arabistan'da Hac öncesi savaş hazırlığı gibi tatbikat

Suudi Arabistan, milyonlarca Müslümanın bir araya geleceği hac sezonu öncesinde Mekke'de gövde gösterisi yaptı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve İran eksenli savaş geriliminin gölgesinde gerçekleştirilen yıllık güvenlik geçidi töreni, bu yıl adeta bir "savaş provası" havasında geçti.

ORDU VE POLİS GÜÇLERİNDEN DEV GÖVDE GÖSTERİSİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen törene özel polis kuvvetleri, sivil savunma ekipleri, trafik polisleri, sınır muhafızları ve acil sağlık ekipleri katıldı. İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Said bin Naif’in de yakından takip ettiği etkinlikte, askeri nizam ve koordinasyon dikkat çekti.

HAC ÖNCESİ SAVAŞ HAZIRLIĞI GİBİ TATBİKAT

Tören kapsamında askeri helikopterler Mekke semalarında uçuş gösterileri yaparken, zırhlı araçlar ve hızlı müdahale birlikleri sahada gövde gösterisi yaptı. Tatbikatlarda gerçeği aratmayan acil tahliye senaryoları, büyük yangın söndürme operasyonları ve kalabalık yönetimi kliplerinin yanı sıra, doğrudan askeri müdahale gerektiren terörle mücadele operasyonları canlandırıldı. İzleyenlerde "savaş hazırlığı" izlenimi bırakan bu geniş kapsamlı tatbikat, olası her türlü tehdide karşı tam teyakkuz mesajı olarak yorumlandı.

SAVAŞ GERİLİMİNE RAĞMEN 1.5 MİLYON HACI BEKLENİYOR

Yetkililer, bu sıra dışı hazırlıkların hac ibadeti sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik krizlerine ve lojistik zorluklara karşı bir önlem olduğunu belirtti. Riyad yönetimi, son yıllarda hac organizasyonlarında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için askeri teknolojileri ve özel eğitimli komando birliklerini daha yoğun şekilde devreye sokuyor.

Bölgedeki sıcak savaş ortamı ve artan jeopolitik risklere rağmen, bugün itibarıyla başlayan kutsal topraklardaki hac ibadetine bu yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor.