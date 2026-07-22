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2027 hac kura sonuçları açıklandı

2027 hac kura sonuçları açıklandı
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Kutsal topraklara gitme hayali kuran 1 milyon 878 bin 46 aday için hac kura çekimi tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle hacı olmaya hak kazanan isimler belirlenirken, sonuçlar e-Devlet ve SMS yoluyla adaylara bildirilmeye başlandı. Kesin kayıt işlemleri ise 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kutsal topraklara gitme hayali kuran 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının heyecanla beklediği hac kura çekimi tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEYE HAK KAZANAN İSİMLER BELİRLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuru yapan 252 bin 708 kişi ile geçmiş yıllardan kaydını güncelleyen 1 milyon 625 bin 338 aday dahil edildi. Dijital ortamda ve kamuoyuna açık şekilde yapılan çekilişle birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler belirlendi.

SONUÇLAR E-DEVLET VE SMS İLE ÖĞRENİLEBİLECEK

Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hacı adayları, hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, kura sonuçlarını adayların sistemde kayıtlı cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da iletiyor.

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada adı çıkarak kesin kayıt hakkı elde eden adaylar için takvim belirlendi. Kesin kayıtlar 30 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşlemler e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak tamamlanabilecek. 

Kaynak: Haberler.com
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