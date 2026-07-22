Hac ibadeti için başvuru yapan binlerce kişi, sistemde yer alan "Hac kurasına katılacaksınız" uyarısının anlamını araştırıyor. Özellikle kura sürecine ilişkin bilgi almak isteyen adaylar, "Hac kurasına katılacaksınız ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte hac kura sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler ve söz konusu ifadenin anlamı.

HAC KURASINA KATILACAKSINIZ NE DEMEK? HAC KURASININ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Hac ibadetini yerine getirmek için başvuru yapan vatandaşların sistemde karşılaştığı "Hac kurasına katılacaksınız" ifadesi, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu ifade ne anlama geliyor, hac kurasının çıktığı nasıl anlaşılır? İşte hac kura sürecine ilişkin merak edilen detaylar…

HAC KURASINA KATILACAKSINIZ NE DEMEK?

Sistemde yer alan "Hac kurasına katılacaksınız" ifadesi, hac başvurunuzun geçerli olduğunu ve kura çekimine dahil edildiğinizi gösterir. Bu mesaj, başvurunuzun kabul edildiği ve gerekli şartları taşıdığınızın değerlendirildiği anlamına gelir.

Ayrıca bu ifade, isminizin hac kura çekiminde yer alacağını belirtir. Ancak bu aşamada kesin hac hakkı kazanılmış olmaz. Kura sonucunda adayların asil veya yedek listede yer alıp almadığı belli olur.

HAC KURASININ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Hac kurasının çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen adayların, açıklanan hac kura sonuçlarını sorgulaması gerekiyor. Kura sonuç ekranında adayların durumu ayrıntılı olarak yer alıyor.

Kura sonucunda asil hacı adayı olarak belirlenen kişiler, kesin kayıt yaptırma hakkı elde eder. Yedek listede bulunan adaylar ise daha sonra oluşabilecek boş kontenjanlar doğrultusunda, sıralamalarına göre hac hakkı kazanabilir.

HAC KURA SONUÇLARINDA ASİL VE YEDEK LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

Asil listede yer alan adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayarak hac ibadetine gitmeye hak kazanır. Yedek listede bulunan adaylar ise asil adaylardan kayıt yaptırmayanlar olması durumunda, sıra kendilerine geldiğinde hac için çağrılır.

Bu nedenle hac başvurusu yapan vatandaşların kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuç ekranını düzenli olarak takip etmeleri ve kayıt takvimini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.