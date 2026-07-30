HAC KESİN KAYIT 2027 (E-DEVLET HAV KAYIT EKRANI) Hac kesin kayıt nereden, nasıl yapılır?

2027 Hac kesin kayıtları başladı! e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek kayıt süreciyle birlikte kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları için kritik takvim işlemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre adayların kayıt işlemlerini 18 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. 2027 Hac kesin kayıt nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

HAC KESİN KAYIT 2027

2027 yılında hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için HAC KESİN KAYIT 2027 süreci 30 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden adaylar işlemlerini yalnızca dijital ortamda tamamlayabilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının, kayıtlarını 18 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar için yeni bir başvuru alınmayacak. Bu nedenle hak kaybı yaşanmaması adına kayıt sürecinin belirtilen takvim doğrultusunda tamamlanması büyük önem taşıyor.

Diyanet tarafından açıklanan planlamaya göre kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından hac organizasyonuna ilişkin hazırlıklar başlayacak. Sürecin ilerleyen aşamalarında ulaşım, eğitim ve organizasyon planlamaları da ilgili takvim doğrultusunda yürütülecek.

E-DEVLET HAV KAYIT EKRANI

2027 hac kesin kayıt işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, sistem üzerinden kendilerine sunulan yönlendirmeleri takip ederek kayıt işlemlerini dijital ortamda tamamlayabilecek.

Kayıt işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi için adayların e-Devlet sisteminde yer alan ilgili hizmet ekranını kullanmaları gerekiyor. İşlemler tamamlandıktan sonra kayıt süreci Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda devam edecek.

Yetkililer, sistem yoğunluğu yaşanabileceği ihtimaline karşı vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamalarını ve belirlenen süre içerisinde tamamlamalarını tavsiye ediyor.

HAC KESİN KAYIT NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt nereden nasıl yapılır? sorusu, kayıt sürecinin başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken resmi takvim ise şu şekilde açıklandı:

Kesin kayıt dönemi 30 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

Kesin kayıt işlemleri 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar için yeni bir başvuru alınmayacak.

Hak kaybı yaşamamak için işlemlerin belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından hac yolculuğuna ilişkin organizasyon takvimi uygulanacak. Açıklanan planlamaya göre Türkiye'den kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi 17 Nisan 2027 tarihinde hareket edecek.

Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a sevk işlemlerinin 17 Nisan 2027 ile 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında tamamlanması hedefleniyor. Dönüş organizasyonlarının ise 20 Mayıs 2027 ile 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Hac yolculuğu öncesinde adaylara ibadetin usul ve esasları, sağlık tedbirleri ile seyahat sürecine ilişkin eğitim programları düzenlenecek.

Öte yandan ilk kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlar için de yeni bir süreç uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre doldurulamayan kontenjanlar, kura sıralaması esas alınarak 24 Ağustos 2026 ile 1 Eylül 2026 tarihleri arasında yedek adaylara açılacak. Bu süreçte sırası gelen vatandaşlar kesin kayıt yaptırma hakkı elde edecek.

Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen 18 Ağustos 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlayamayan adaylara ise yalnızca belgelenebilir ve geçerli bir mücbir sebep sunmaları halinde ek kayıt imkânı tanınabilecek. Ancak bu mazeretin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunması şart olacak. Belirlenen koşulları taşımayan ve ilgili yıl içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar ek kayıt hakkından yararlanamayacak.