Kutsal şehir ziyaretlerinde rezervasyon sorununa üyelik modeliyle çözüm

Suudi Arabistan’ın resmi verileri, pandemi sonrası umre ziyaretlerinde güçlü bir büyüme yaşandığını göstermektedir. GASTAT verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde umreci sayısı 15,2 milyonu aşmış; yurt dışından gelen umreciler ise 6,5 milyona ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,7 artmıştır. 2025’in ilk yarısında toplam umreci sayısı 20,6 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu veriler, Mekke ve Medine’de konaklama talebinin yalnızca hac dönemiyle sınırlı olmadığını; yıl geneline yayılan, sürekli ve yüksek hacimli bir ihtiyaç oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle Ramazan, kandil dönemleri ve yoğun umre sezonlarında Harem-i Şerif’e yakın konaklama çözümlerine olan talep daha da artmaktadır. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere harekete geçen Emrina A.Ş., Mekke’de uzun vadeli ve yeni nesil bir konaklama modeli oluşturmak üzere 7 Days Residence Club - Mekke projesini duyurdu. Üyeler, sabit fiyatlı ve esnek tarihli seçeneklerle 7 günlük konaklama rezervasyonlarını önceden planlayabilecek.

LANSMANA ÖZEL FİYATLAR

Emrina A.Ş. 19 Haziran’da hac döneminin tamamlanmasının ardından renovasyon sürecini başlatmayı planladığı projeyle, umre ziyaretlerinde otel arama, yüksek sezon fiyatları ve rezervasyon belirsizliği gibi ihtiyaçlara kurumsal bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar geçerli lansman avantajıyla, özel fiyatlardan faydalanmak da mümkün oluyor. Emrina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah İnanç, “Bu projeyle yalnızca ticari bir konaklama modeli değil; aynı zamanda Mekke’ye gelen ziyaretçilere daha konforlu, planlı ve güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Üyelerimiz 10 yıl boyunca her yıl 7 gün sabit fiyat avantajıyla konaklama olanağından yararlanacak. Böylece Mekke’deki ziyaretlerini daha öngörülebilir ve huzurlu hale getirebilecek” açıklamasını yaptı.

RESIDENCE-OTEL MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

Proje kapsamında 4 ve 5 yıldızlı otellerin yanı sıra, residence-otel olarak adlandırılan “serviced apartment” modeliyle sunulacak lüks 1+1 dairelerin satın alınması, kiralanması veya işbirliği modeliyle portföye dahil edilmesi ve renovasyona tabi tutulması planlanıyor. İlk etapta Mekke’de Haremi Şerife yalnızca 2,5 Km mesafede 150 odalı lüks bir otel projesi için sözleşme imzalanırken, her odanın 2 veya 3 kişilik olarak tasarlanması ve 15 Ocak 2027’de hizmete başlayacak otelin, ultra lüks 5 yıldızlı konfor standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Emrina A.Ş. ayrıca Masar Projesi içinde, Harem-i Şerif’e yaklaşık 850 metre mesafede 113 adet lüks 1+1 “serviced apartment” projesi için ortaklık konusunda anlaşmaya vardı. Ocak 2030 itibarıyla hizmete alınması planlanan residence dairelerde, 4 ila 6 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği geniş yaşam alanları oluşturulacak. Emrah İnanç, 2027 yılı içinde Mekke’de Harem-i Şerif’e yakın bölgelerde yaklaşık 30 otel projesini satın alma, kiralama veya işbirliği modeliyle portföylerine dahil etmeyi hedeflediklerini de açıkladı. Öte yandan projeye ilişkin detaylara 7daysinmecca.com adresinden ulaşılabilir” dedi.

52 DÖNEMLİK KULLANIM TAKVİMİ

Emrina A.Ş. 7 Days Residence Club - Mekke üyelerine, Harem-i Şerif’e yakın konumda her yıl 7 gün konaklama hakkı veren planlı bir modeli sunuyor. Yer bulma ve fiyat değişimi risklerini azaltmayı hedefleyen üyelik modelinde, 2027 takvimi 52 döneme ayrılıyor. Standart dönemler kullanıma uygun haftalar olarak tanımlanırken; Berat Kandili, Hicri Yılbaşı, Aşure Günü, Mevlid Kandili, Üç Aylar/Regaib ve Miraç Kandili gibi tarihler “özel dönem” olarak belirtiliyor. Ramazan dönemi, Hac/Kurban dönemi ise takvimde blokajlı veya kullanım dışı dönem olarak gösteriliyor. Hac mevsiminin manevi bir hazırlık ve sükunet durağı olarak kabul edilen Zilkade aylarında da kısıtlamalar oluyor.