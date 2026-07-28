Sağlık personeli hac başvuruları ne zaman 2027? Sağlık personeli hac başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Sağlık personeli hac başvuruları ne zaman? 2027 yılında hac organizasyonunda sağlık ekibinde görev almak isteyen sağlık personellerinin başvuru süreci belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, sağlık personeli hac başvuruları 28 Temmuz - 02 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki, Sağlık personeli hac başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar...

SAĞLIK PERSONELİ HAC BAŞVURULARI 2027 NE ZAMAN?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında sağlık ekibinde görev almak isteyen sağlık personellerinin müracaatları 28 Temmuz - 02 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular hac.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sağlık personellerinin başvurularını belirtilen tarihler arasında çevrim içi olarak tamamlaması gerekiyor. Posta yoluyla gönderilen başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

2027 hac organizasyonunda sağlık ekibinde görev almak isteyen adaylar için başvuru sürecinde unvanlara göre farklı kriterler uygulanacak. Uzman doktor, pratisyen doktor, diş hekimi ve diyetisyen gibi sağlık çalışanlarının taşıması gereken şartlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

SAĞLIK PERSONELİ HAC BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2027 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görev almak isteyen sağlık personellerinde görev unvanlarına göre belirlenen şartlar aranacak. Başvuracak adayların Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde ilgili unvanda görev yapıyor olması gerekiyor.

UZMAN DOKTOR BAŞVURU ŞARTLARI

2027 hac organizasyonunda uzman doktor olarak görev almak isteyenlerde şu şartlar aranacak:

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurulan unvanda 657 sayılı Kanuna tabi olarak fiilen çalışıyor olmak,

Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak,

Aşağıdaki branşlardan birinde uzman olarak görev yapıyor olmak:

Acil Tıp,

Aile Hekimliği,

Deri ve Zührevi Hastalıkları,

Enfeksiyon Hastalıkları,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,

Göğüs Hastalıkları,

Göz Hastalıkları,

İç Hastalıkları,

Kadın Hastalıkları ve Doğum,

Kardiyoloji,

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

Nöroloji,

Ortopedi ve Travmatoloji,

Radyoloji,

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

Üroloji.

4924 sayılı Kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,

1 Ocak 1967 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak veya idari hizmetlerden uzman doktorluğa dönenler için son 3 yıldır fiilen görev yapıyor olmak,

2026 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

2026-2027 umre organizasyonunda (07.06.2026-07.04.2027 tarihleri arasında) görevlendirilmemiş olmak.

PRATİSYEN DOKTOR BAŞVURU ŞARTLARI

2027 hac organizasyonu sağlık ekibinde pratisyen doktor olarak görev almak isteyen adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurulan unvanda 657 sayılı Kanuna tabi olarak 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak,

4924 sayılı Kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,

2025 ve 2026 yılı hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

2026-2027 umre organizasyonunda (07.06.2026-07.04.2027 tarihleri arasında) görevlendirilmemiş olmak,

1 Ocak 1972 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak veya idari hizmetlerden pratisyen doktorluğa dönenler için son 3 yıldır fiilen görev yapıyor olmak.

DİŞ HEKİMİ BAŞVURU ŞARTLARI

2027 hac organizasyonunda diş hekimi olarak görev almak isteyen sağlık personelleri için belirlenen şartlar şöyle:

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurulan unvanda 657 sayılı Kanuna tabi olarak 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla en az 7 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

Son görev yerinde 3 yıldır çalışıyor olmak,

Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak.

DİYETİSYEN BAŞVURU ŞARTLARI

2027 hac organizasyonu sağlık ekibinde diyetisyen olarak görev almak isteyen adaylarda şu şartlar aranacak:

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde başvurulan unvanda 657 sayılı Kanuna tabi olarak 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla en az 7 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

Son görev yerinde 2 yıldır çalışıyor olmak,

4924 sayılı Kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,

Daha önce hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

1 Ocak 1981 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak veya idari hizmetlerden başvurulan unvana dönenler için son 3 yıldır fiilen görev yapıyor olmak.

2027 hac organizasyonunda sağlık ekibinde görev almak isteyen adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları ve kendi unvanları için açıklanan şartları sağlamaları gerekiyor. Başvurular yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurduğu çevrim içi başvuru sistemi üzerinden kabul edilecek.