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Diyanet'in 2027 hac görevlileri Afyonkarahisar'da mülakatla belirlenecek

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Diyanet'in 2027 hac görevlileri Afyonkarahisar'da mülakatla belirlenecek
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Diyanet'in 2027 hac organizasyonu için din görevlisi ve kadın irşat görevlisi seçilecek mülakat sınavı Afyonkarahisar'da yapıldı. Sınava Afyonkarahisar ve Isparta'da görev yapan personel katıldı, başarılı adaylar kutsal topraklarda görev yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında görevlendirilecek din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla Afyonkarahisar'da mülakat sınavı gerçekleştirildi.

Merkez Miftah Kur'an Kursu'nda düzenlenen sınava Afyonkarahisar ve Isparta'da görev yapan personeller katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama II Daire Başkanı Dr. Mustafa Asım Coşkun'un komisyon başkanlığını yaptığı mülakatta, Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ile Isparta İl Müftü Yardımcısı Davut Çalışkan'da komisyon üyesi olarak görev aldı.

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, 2027 yılı hac organizasyonunda kutsal topraklarda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapmaya hak kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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