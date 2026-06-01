Hacılar kutsal topraklardan yurda dönmeye başladı

Kutsal topraklarda hac ibadetini gerçekleştiren hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan'da hac vazifesini yerine getiren hacılar Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte Türkiye'ye dönmeye başladı. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan hacılar, pasaport kontrolü ve bagaj işlemlerinin ardından yakınları tarafından karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

"Oradan ayrılmak zor oldu"

Hacda sabretmeyi öğrendiğini belirten Recep Topal, "Çok iyi geçti. Oraya gitmek kolaydı, ayrılmak zordu. Allah gitmeyene de isteyen herkese de nasip eylesin. İbadetlerimiz çok güzel geçti. Sabretmeyi de öğrendik, çok güzel geçti günlerimiz. Peygamber Efendimizi, Kabe'yi ziyaret ettik. Şeytanı taşladık. Bir aylık zamanda çok güzel vakit geçirdik. Uzun gelse de kısa sürdü bize, ayrılmak zor oldu oradan. Allah herkese nasip eylesin" diye konuştu.

Özellikle gençlerin hac ibadetini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Nevzat Arabacı, "Allah'a şükürler olsun sağ salim memleketimize geldik. Hiçbir sıkıntımız yok, çok güzel ibadetlerimizi yaptık. Allah herkese nasip etsin, gitmek isteyenlere ama genç olarak. Orası genç yeri, yaşlılara çok zahmetli oluyor. Onun için Allah gençlere en kısa zamanda gitmeyi nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Bir diğer hacı Mirza Mehmet Bozan ise, "Hac ibadetimizi yaptık Allah'a şükür. İyi geçti. Allah herkese nasip etsin, bütün hacıların haclarını kabul etsin. Sağ salim vatanımıza, yurdumuza döndük. Şükürler olsun" dedi.

Çocukluğundan beri hacca gitmek istediğini belirten Ayten Şen, "Çok güzeldi, çok güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Çocukluğumdan beri çok istediğim bir ibadetti. Çok güzel geçti. Herkese tavsiye ederim ama genç yaşta gelsinler" ifadelerine yer verdi.

Bir başka hacı Murat Cin, "Hac ibadetimizi yaptık geldik. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah gönülden isteyen herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Hüzünlü bir vedayla ayrılmış olduk"

Kutsal topraklardan hüzünlü bir vedayla ayrıldıklarının altını çizen Niyazi Tanış, "Hayırlısıyla 32 gün sürdü hac ibadetimiz. Elhamdülillah önce Medine'ye gittik, orada 4 gün kaldık. Peygamber Efendimize salat ve selamlar getirdik. Türkiye'den selam gönderen arkadaşların selamlarını ilettik Peygamber Efendimize. Oradan sonra Peygamber Efendimizle (sallallahu aleyhi vesellem)vedalaşıp Mekke-i Mükerreme'ye geçtik. Mekke-i Mükerreme'de Arafat'tan önce umreler, tavaflar, ibadetler yapmak nasip oldu. Sonrasında Arafat'a çıktık, vakfeye durduk. Asıl hac olayı oradaydı, 'Hac, Arafat'tır' diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Oradan Müzdelife'ye geçtik. Şuurlanma olayı orada oldu. Ardından Mina'ya ve sonrasında yürüyerek Cemarat'a, şeytan taşlamaya, geçtik. Şeytan taşlama üç gün sürdü. Küçük, orta ve büyük şeytanı taşladık. En sonda tekrar Kabe-i Muazzama'ya gelip veda tavafı yaptık. Ardından hüzünlü bir vedayla ayrılmış olduk. Allah gitmek isteyenlere ve gidemeyen herkese nasip etsin, çok güzel bir ibadet. Hepimizden Allah razı olsun" açıklamalarına yer verdi.

Hac ibadetinin özellikle genç yaşta yapılması gerektiğini ifade eden Cemal Beler, "Rabbim sevdiklerimizle birlikte tekrar nasip etsin inşallah. Oraya gidip görmek çok önemli. Genç yaşta gitmek gerekiyor. Genç yaşta gittiğinde en azından ibadetlerinizi düzgün bir şekilde yapılabilir çünkü yaşlılarımızı gördük bazen zorlanıyorlar, istedikleri yere gidemiyorlar. Türkiye'de olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, gitmek istersek genç yaşta gidelim ki ibadetlerimizi düzgün bir şekilde yapalım. Allah'a emanet olun, Rabbim herkese nasip etsin ve sevdiklerimizle beraber tekrar oralara gitmeyi bize nasip eylesin" diye konuştu.

"Orada insanlar birlik ve beraberlik içerisinde bu görevi ifa ediyor"

İnsanların kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde görevlerini ifa ettiklerini kaydeden Mevlüt Şen, "Mübarek ve kutsal topraklardan geliyoruz. Rabbimizin farz kılmış olduğu hac görevimizi ifa ettik. Kutsal topraklarda Kabe-i Muazzama'yı, Beytullah'ı, Allah'ın evini ziyaret ettik. Arafat'a çıktık, Müzdelife'ye gittik. Şeytan taşladık, dönüşte ziyaret tavafımızı ardından veda tavafımızı yaptık. Elhamdülillah, kazasız belasız bu görevimizi ifa ettik. Rabbim gitmek ve görmek isteyen, oralarda olmak isteyen herkese nasip eylesin. Gerçekten bu ancak yaşanır, anlatılmakla kelimeler kifayet etmez. İnşallah herkese nasip olur. Bu Allah'ın emri, İbrahim (aleyhisselamın) davetidir. İnşallah vakti ve sağlığı yerinde olan, genç yaşlı oralara gitsinler. Elbette ki gençliğin büyük faydaları var. Orada ırkı, dili, rengi ayırt edilmeden insanlar birlik ve beraberlik içerisinde bu görevi ifa ediyorlar. Her türlü ülkeden insanlar var. Paylaşıyorlar, bağdaşıyorlar ve kucaklaşıyorlar. Biz Türkiye'ye sağ salim geldik elhamdülillah. Rabbim tüm kardeşlerimizin haccını kabul eylesin. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) 'Kabul olan, haccın karşılığı cennettir' diye buyuruyor. İnşallah o cennete girmeyi hak ederiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı