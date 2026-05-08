Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Ağrı’da hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için duygu dolu bir uğurlama programı gerçekleştirildi. Ağrı İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii’nde düzenlenen programa hacı adayları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla helalleşerek kutsal topraklara uğurlandı.

HAC YOLCULUĞUNUN MANEVİ ÖNEMİ ANLATILDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, hac ibadetinin yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda manevi bir arınma süreci olduğunu ifade etti. İlhan, Müslümanların en büyük gayesinin Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu belirterek haccın kulluk bilincini güçlendiren önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Hac ibadetinin sadece “hacı” unvanı almak için yapılmaması gerektiğini vurgulayan İlhan, bu ibadetin kalbi, bedeni ve manevi yönüyle bütünleşen büyük bir teslimiyet yolculuğu olduğuna dikkat çekti. İlhan, hacı adaylarına kutsal topraklarda geçirecekleri zamanı ibadet ve dua ile değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

“HAC, VAHDET VE KARDEŞLİĞİN EN GÜÇLÜ SEMBOLÜDÜR”

Konuşmasında ümmet bilincine de değinen İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, hac ibadetinin dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları aynı amaç etrafında buluşturduğunu söyledi. Farklı coğrafyalardan gelen milyonlarca Müslümanın Kâbe’nin etrafında birlik içerisinde ibadet ettiğini belirten İlhan, haccın kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği ibadetlerden biri olduğunu ifade etti.

Program sonunda yapılan duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla helalleşti. Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında vatandaşlar hacı adaylarını dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurladı.

Haber: Servet Arslan