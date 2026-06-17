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AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kutsal topraklardan dönen Hatipoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kutsal topraklardan dönen Hatipoğlu'nu ziyaret etti
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hac vazifesini tamamlayarak dönen AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hac vazifesini tamamlayarak kutsal topraklardan dönen AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kutsal topraklarda Hac farizasını yerine getirerek kente dönen AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Eskişehir'de gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın yanı sıra parti yönetiminden yol arkadaşları ve teşkilat mensupları da katıldı. Hac ibadetini tamamlayarak dönen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ile bir araya gelen Albayrak ve beraberindeki heyet, Hatipoğlu'nun kutsal topraklardaki hac heyecanına ortak oldu.

"Manevi iklimi solumak bizlere de nasip olsun"

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hac farizasını yerine getiren MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz İdris Nebi Hatipoğlu'nu yol arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Rabb'im edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul etsin. Manevi iklimi solumak en kısa zamanda bizlere de nasip olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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