Arafat vakfe CANLI İZLE (DİYANET TV) Arafat vakfe duası hangi kanalda? Vakfe duası ne zaman, saat kaçta?

2026 Kurban Bayramı arefe gününde gerçekleştirilecek Arafat vakfesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi tarafından ekran başından takip edilmek isteniyor. Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan vakfe, Mekke yakınlarındaki Arafat Meydanı’nda yapılırken, bu manevi atmosferin canlı yayınla evlere taşınması bekleniyor. Peki, Arafat vakfe duası hangi kanalda? Vakfe duası ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

ARAFAT VAKFE DUASI HANGİ KANALDA?

Geleneksel yayın planlamalarına göre Arafat vakfe duasının, Türkiye’de genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yayınlanan içeriklerle ve özellikle Diyanet TV ekranlarından canlı olarak aktarılması öngörülmektedir. Bununla birlikte dijital platformlar ve resmi yayın kanalları üzerinden de eş zamanlı yayın yapılması beklenmektedir.

ARAFAT DUASI CANLI İZLE

Canlı yayınlar sayesinde hacı adaylarının Arafat’taki toplu dua anları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve hutbe içerikleri anlık olarak izlenebilmektedir. Bu yayınlar, hem televizyon hem de internet tabanlı platformlar aracılığıyla geniş bir kitleye ulaştırılmaktadır.

Özellikle Diyanet’in resmi yayın çizgisi doğrultusunda hazırlanan içeriklerde, vakfe anının ruhuna uygun şekilde sade, huzurlu ve ibadet odaklı bir yayın akışı sunulması beklenmektedir.

VAKFE DUASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kesin saat bilgisi her yıl Hicri takvime ve Diyanet’in hac organizasyonu planına göre netleştirilmektedir. Bu nedenle en doğru ve güncel saat bilgisi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar takip edilmelidir.