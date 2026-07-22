HAC KURA CANLI İZLE: Hac kurası canlı nereden nasıl izlenir? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2027 hac kura çekilişi için geri sayım sona erdi. Hacı adaylarının büyük bir heyecanla beklediği kura süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter ve basın huzurunda gerçekleştirilecek. Kutsal topraklara gitme hayali kuran binlerce vatandaş, kura çekiminin saatini ve canlı yayın detaylarını araştırıyor. Peki, hac kurası ne zaman çekilecek, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın nasıl izlenir? İşte 2027 hac kura çekilişine ilişkin paylaşılan bilgiler...

HAC KURA CANLI İZLE

2027 yılı hac kura çekilişi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek canlı yayınla takip edilebilecek. Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Noter ve basın huzurunda yapılacak kura çekilişi, vatandaşların da katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Böylece hacı adayları kura sürecini anbean canlı yayın ekranından izleme imkânı bulacak.

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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen kura, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşların katılımına da açık olacak.

Hacı adayları, belirlenen saat itibarıyla gerçekleştirilecek kura çekilişini canlı olarak takip edebilecek.

HAC KURASI CANLI NEREDEN NASIL İZLENİR?

2027 hac kura çekilişini takip etmek isteyen vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak ve canlı yayın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Hacı adayları, canlı yayın sırasında kura çekilişini anlık olarak takip ederek süreci eş zamanlı izleyebilecek. Kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirileceği için çekiliş süreci resmi usuller çerçevesinde yürütülecek.