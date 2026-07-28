2027 yılı hac organizasyonu kapsamında beklenen kura çekimi tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile hacı adaylarının katılımıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı. Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar için kayıt takvimi, organizasyon tercih süreci ve ödeme işlemlerine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman başlıyor 2027? Hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kesin kayıt ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? Detaylar...

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2027?

2027 yılı hac kuralarında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren kayıt işlemlerini başlatabilecek.

Kesin kayıt işlemleri 18 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının ilk olarak organizasyon tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Organizasyon tercihini yapan adaylar, kayıt süresi içerisinde kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının;

Kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında,

Dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kura çekimine;

Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi,

Önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338 kişi,

olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının öncelikle e-Devlet üzerinden organizasyon tercihinde bulunması gerekiyor.

Adaylar iki farklı organizasyondan birini seçebilecek:

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu

Acenta organizasyonu

Başkanlık organizasyonunu tercih eden hacı adayları kesin kayıt işlemlerini;

e-Devlet üzerinden kendileri,

veya il müftülükleri aracılığıyla

tamamlayabilecek.

Acenta organizasyonunu tercih edenler ise kesin kayıtlarını;

e-Devlet üzerinden kendileri,

ya da Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayan acentalar aracılığıyla

gerçekleştirebilecek.

Kesin kayıt sürecinin ilk aşamasını organizasyon tercihi oluşturuyor. Organizasyon seçiminin ardından kayıt işlemleri tamamlanabiliyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

HAC KESİN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt ücretleri, hacı adayının tercih edeceği organizasyona ve konaklama türüne göre belirlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hac ücretleri, 2027 yılı hac broşüründe açıklanacak tutarlar üzerinden ABD doları cinsinden tahsil edilecek.

Kesin kayıt sırasında ödenecek ücret, seçilen hizmet türüne göre farklılık gösterecek. Ücretlere ilişkin ayrıntılı bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığının yayımlayacağı 2027 yılı hac broşüründe yer alacak.

Hacı adayları hac ücretinin;

Tamamını kesin kayıt sırasında peşin olarak yatırabilecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek taksit sayısına göre taksitli ödeme imkanından da yararlanabilecek.

Ödeme takvimi ve taksitlendirme esasları da 2027 yılı hac broşüründe duyurulacak ve kesin kayıt işlemleri sırasında hacı adaylarına bildirilecek.

HAC KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Hacı adayları hac ücretlerini, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen bankalardaki Kurumsal Hac Tahsilat USD hesabına yatıracak.

Belirlenen hesaplar dışında herhangi bir banka hesabına hac ücreti ödemesi yapılmayacak. Bu nedenle ödeme sırasında hesabın Kurumsal Hac Tahsilat USD hesabı olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor.

Acenta organizasyonunu tercih eden hacı adaylarının ise ödeme sırasında kayıt yaptıracakları acentanın adını ilgili bankaya beyan etmeleri gerekiyor.

Acenta üzerinden kayıt yaptıracak vatandaşlar da ödemelerini doğrudan acentanın farklı bir hesabına değil, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen hac hesabına yatıracak.

Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yatırılan ücretler, hizmet bedelleri düşüldükten sonra ilgili acentaların hesaplarına aktarılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı bilgilere göre ödeme süreci organizasyon tercihi ile başlayacak, ardından kayıt yaptırılan organizasyona ve seçilen konaklama türüne göre belirlenen ücret, Kurumsal Hac Tahsilat USD hesabına yatırılarak kesin kayıt işlemleri tamamlanabilecek.