HAC KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) 2027 Diyanet hac kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

2027 hac organizasyonu kapsamında milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği kura çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi hac kurasına katılma hakkı elde etti. Peki, 2027 Diyanet hac kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2027 hac organizasyonu için gerçekleştirilen kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda başladı.

Kura çekilişi halen devam ediyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. Hacı adayları süreci canlı yayın üzerinden takip edebiliyor.

Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran tarihinde tamamlandı. Bu sürecin ardından kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi kura çekilişine katıldı.

Türkiye için Suudi Arabistan tarafından ayrılan 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı doğrultusunda kura işlemleri gerçekleştiriliyor.

HAC KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

2027 Diyanet hac kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların sorgulamasına açılacak.

Kura sonucunda hak kazanan adayların isim bilgileri, bireysel olarak e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da bilgilendirme yapılacak.

Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2027 DİYANET HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

2027 Diyanet hac kura sonuçları, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylar, sisteme giriş yaparak kura sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecek. Bunun yanı sıra sonuç bilgileri kısa mesaj aracılığıyla da adaylara iletilecek.

Hac organizasyonu kapsamında gidişlerin 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanırken, dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.