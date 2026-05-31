Yurda dönen hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşanırken hacılar, hem sevinç hem de kutsal topraklardan ayrılmanın burukluğunu dile getirdi.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri bu sabahtan itibaren başladı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar, karanfil ve gülerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Hacılardan Çağrı Işık, AA muhabirine, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sevinci ve burukluğu aynı anda yaşadıklarını ifade eden Işık, "Elhamdülillah mutluyuz. Bugün kutsal topraklardan ayrıldığımız için burukluk var. Fakat buraya geldiğimiz için ayrı bir sevinç var. İnsanlar oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Burada sizleri özleyenler oluyor. Siz de annenizi babanızı, eşinizi, çocuklarınızı özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı." dedi.

Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.

Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdal ise hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.

Kazdal, "Oradaki atmosferi bizzat yaşamak gerekiyor, anlatmakla olmaz. Allah herkese nasip etsin. Dualarımızı yaptık, Allah kabul buyurur inşallah. Eşimle beraber yolculuğa çıkmıştık." diye konuştu.

Havva Kazdal ise kutsal topraklardan dönmenin zor olduğunu ama kızlarını ve torunlarını çok özlediğini belirtti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
