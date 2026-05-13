Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, hac ibadeti için ülkeye gelen hacı adayı sayısının 860 bini geçtiğini açıkladı. Hacı adaylarının büyük bölümünün hava yoluyla ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Basın toplantısında konuşan Rabia, hacı adaylarının 820 binden fazlasının hava yoluyla Suudi Arabistan’a ulaştığını belirtti.

KARA VE DENİZ YOLUYLA DA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Bakan Rabia, kara sınır kapılarından giriş yapan hacı adayı sayısının 35 bini geçtiğini, deniz yoluyla gelenlerin sayısının ise 4 bini aştığını ifade etti.

“MEKKE YOLU” VURGUSU

Ülkeye gelen 860 binden fazla hacı adayından 240 binden fazlasının “Mekke Yolu” girişimi kapsamında Suudi Arabistan’a ulaştığını aktaran Rabia, hac organizasyonlarının planlı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
