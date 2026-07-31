2027 yılı hac organizasyonu kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları için kayıt süreci başladı. Toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katıldığı kura sonucunda 84 bin 942 kişi kesin kayıt hakkı elde etti. Peki, Hac ücreti taksitle ödenir mi? Hac ödemelerinde taksit var mı? Detaylar...

HAC ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, tercih ettikleri konaklama türüne ait hac ücretini ödeme konusunda iki farklı yöntemi kullanabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre hac ücreti;

Ücretin tamamı kesin kayıt sırasında tek seferde ödenebilecek.

İsteyen hacı adayları ise ücretin yüzde 40'ını peşin, kalan kısmını ise 2 taksit halinde yatırabilecek.

HAC KAYIT ÜCRETİ NEREYE NASIL ÖDENİR?

Kesin kayıt işlemini tamamlayacak hacı adayları, hac ücretlerini T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek.

Ödeme yapılabilecek bankalar şunlardır:

Halk Bankası

Vakıflar Bankası

Ziraat Bankası

Albaraka Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Bu bankaların şubeleri üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek.

KESİN KAYITLAR 18 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kayıt işlemlerini 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet Kapısı'nda yer alan "Hac İşlemleri" menüsünden tamamlamaları gerekiyor.

Kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yeni yerleştirme işlemleri yapılacak.

Buna göre boş kontenjanların doldurulması, kura sırası esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.