Hac ücreti taksitle ödenir mi? Hac ödemelerinde taksit var mı?
2027 hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci resmen başladı. Kura sonucu kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden gerçekleştirirken, ödeme sürecine ilişkin detaylar da netleşti. Peki, Hac ücreti taksitle ödenir mi, 2027 hac ücreti ne kadar, hac kayıt ücreti nereye ve nasıl ödenir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler…
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları için kayıt süreci başladı. Toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katıldığı kura sonucunda 84 bin 942 kişi kesin kayıt hakkı elde etti. Peki, Hac ücreti taksitle ödenir mi? Hac ödemelerinde taksit var mı? Detaylar...
HAC ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?
2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, tercih ettikleri konaklama türüne ait hac ücretini ödeme konusunda iki farklı yöntemi kullanabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre hac ücreti;
Ücretin tamamı kesin kayıt sırasında tek seferde ödenebilecek.
İsteyen hacı adayları ise ücretin yüzde 40'ını peşin, kalan kısmını ise 2 taksit halinde yatırabilecek.
HAC KAYIT ÜCRETİ NEREYE NASIL ÖDENİR?
Kesin kayıt işlemini tamamlayacak hacı adayları, hac ücretlerini T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek.
Ödeme yapılabilecek bankalar şunlardır:
Halk Bankası
Vakıflar Bankası
Ziraat Bankası
Albaraka Katılım Bankası
Emlak Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Bu bankaların şubeleri üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek.
KESİN KAYITLAR 18 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK
Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kayıt işlemlerini 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet Kapısı'nda yer alan "Hac İşlemleri" menüsünden tamamlamaları gerekiyor.
Kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yeni yerleştirme işlemleri yapılacak.
Buna göre boş kontenjanların doldurulması, kura sırası esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.