Diyanet'ten son çağrı! Hac başvuruları bugün bitiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu. Hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün tamamlanacağını açıkladı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceği belirtildi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM HATLARI AÇIK

Başkanlık, başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların "0850 260 13 13" numaralı telefonu arayabileceğini ya da il ve ilçe müftülüklerine başvurabileceğini bildirdi.

SON ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililer, hac kurasına katılmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini gün bitmeden tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.