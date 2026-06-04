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Sivaslı hacılar yurda döndü

Sivaslı hacılar yurda döndü
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Sivas'tan 26 Nisan'da kutsal topraklara uğurlanan 312 hacı, hac vazifelerini tamamlayarak yurda döndü. İl Müftüsü Hasan Limon ve yakınları tarafından karşılanan hacılar, sevinç gözyaşlarıyla hasret giderdi.

Kutsal topraklardan yurda dönen Sivaslı hacı kafilesi, İl Müftüsü Hasan Limon, müftülük personeli ve yakınları tarafından karşılandı.

Sivas'tan 26 Nisan'da dualarla kutsal topraklara uğurlanan ve hac vazifelerini tamamlayan 312 hacıyı taşıyan uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı.

Terminal çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılanan hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Karşılama programında konuşan İl Müftüsü Limon, hacıların sağ salim yurda dönmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Limon, hac organizasyonunda görev alan din görevlilerine, kafile başkanlarına ve emeği geçen tüm personele de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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