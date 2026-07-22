2026 yılı hac organizasyonuna katılmak isteyen binlerce vatandaşın gözü Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Hac kura çekilişinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve sonuçların erişime açılıp açılmadığı araştırılırken, "Hacı kuraları çekildi mi, hacı kuraları açıklandı mı?" soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte hac kura sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler ve sorgulama ekranına dair detaylar.

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ? 2027 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İŞTE E-DEVLET SONUÇ EKRANI

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği hac kura çekilişi tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. Peki, hac kuraları çekildi mi, hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2027 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Kura, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla noter huzurunda ve elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Bu yıl hac kurasına, ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Hacı adayları, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak kura sonuçlarını sorgulayabilecek.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan başlayarak 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedebilecek.

TÜRKİYE'YE KAÇ KİŞİLİK HAC KONTENJANI VERİLDİ?

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac ibadetinin kutsal mekanların kapasitesi nedeniyle kota uygulamasıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Arpaguş'un verdiği bilgiye göre, 2027 yılı için Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis edildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin hac kurasına katılması nedeniyle, hacca gidecek vatandaşlar kura sistemiyle belirlenmeye devam ediyor.

DİYANET'TEN HAC VİZESİ VE NÜSÜK KARTI UYARISI

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac organizasyonuna ilişkin önemli uyarılarda da bulundu. Suudi Arabistan makamlarının resmi hac organizasyonu dışında kutsal bölgelere girişlere izin vermediğini hatırlatan Arpaguş, hac vizesi ve Nüsük Kartı bulunmayan kişilerin Mekke ve kutsal bölgelere giriş yapamayacağını ifade etti.

Vatandaşların, resmi organizasyon dışında hac vaadinde bulunan kişi veya kuruluşlara itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı ve yetkili acenteler aracılığıyla yürütülen resmi hac organizasyonlarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

HAC KURASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kura çekilişini salondan takip eden hacı adayları arasında büyük heyecan yaşandı. İsimlerinin çıktığını öğrenen vatandaşlar ve aileleri duygusal anlar yaşarken, uzun yıllardır hac sırası bekleyen Mehmet ve Birgül Bal çifti de büyük mutluluk yaşadı. Çift, 2011 yılından bu yana hac kurasına katıldıklarını belirterek, sonuçların açıklanmasının ardından çocuklarını görüntülü arayarak müjdeli haberi paylaştı.