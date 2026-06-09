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Van'dan kutsal topraklara uzanan yolculuk sona erdi: İlk hac kafilesi dualarla karşılandı

Van'dan kutsal topraklara uzanan yolculuk sona erdi: İlk hac kafilesi dualarla karşılandı
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Van'dan Medine ve Mekke'ye giden ilk hac kafilesi, 36 günlük manevi yolculuğun ardından Van Ferit Melen Havalimanı'nda aileleri tarafından duygusal bir törenle karşılandı.

Van'dan kutsal topraklara giden ilk hac kafilesi, yaklaşık 36 gün süren manevi yolculuğun ardından memleketlerine döndü. Havalimanında karşılanan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla hasret giderirken duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl Van'dan doğrudan Medine'ye hareket eden ilk hac kafilesi, Medine ve Mekke'de gerçekleştirdikleri ibadetlerin ardından yurda dönüş yaptı. Van Ferit Melen Havalimanı'nda hacıları aileleri büyük bir sevinçle karşıladı. Kutsal topraklarda geçirdikleri günleri değerlendiren hacılar, hac ibadetinin kendileri için unutulmaz bir manevi deneyim olduğunu ifade etti. Medine ve Mekke'de yapılan ibadetlerin, duaların ve kutsal mekanlarda geçirilen zamanın hayatlarında derin izler bıraktığını belirten hacılar, milyonlarca Müslümanla aynı ortamda ibadet etmenin kardeşlik duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Hacı Mustafa Akman ve kafilede yer alan diğer hacılar, özellikle Kabe'yi ilk kez görmenin ve Arafat vakfesine çıkmanın tarif edilmesi güç duygular yaşattığını dile getirdi. Dönüşte deneyimlerini paylaşan hacılar, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara da tavsiyelerde bulundu. Kafilede yer alan bazı hacılar, kutsal topraklara gidebilmek için uzun yıllar sıra beklediklerini belirterek, genç yaşta hac kaydı yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Karşılama alanında yaşanan buluşmalarda duygu dolu anlar yaşanırken, haftalar sonra sevdiklerine kavuşan hacılar ve aileleri hasret giderdi. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı karşılamada, dualar eşliğinde hacıların sağ salim dönmesinin mutluluğu paylaşıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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