HAC KAYIT YENİLEME 2027: Hac ön kayıt ve yenileme nasıl yapılır, son tarih ne? Hac ön kayıt ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin sürecin bugün sona ereceğini duyurdu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların başvurularını gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Peki, Hac ön kayıt ve yenileme nasıl yapılır, son tarih ne? Hac ön kayıt ücreti ne kadar? Detaylar...

HAC KAYIT YENİLEME

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl kayıt yenileme işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Bu nedenle önceki yıllardan hac başvurusu devam eden vatandaşların da sistem üzerinden yeniden işlem yapmaları gerekiyor.

Başkanlık, başvurusu devam eden adayların e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak “Ön Kayıt-Kayıt Güncelleme Başvurusu” butonunu kullanmaları gerektiğini belirtti. Sürecin tamamlanabilmesi için kayıt bilgilerinin güncellenmesi ve başvurunun onaylanması gerekiyor.

2026 yılı hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen adaylar ise kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme sürecinde adaylardan herhangi bir ücret alınmayacak.

HAC ÖN KAYIT VE YENİLEME NASIL YAPILIR, SON TARİH NE?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşların öncelikle e-Devlet platformuna giriş yapmaları gerekiyor.

Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:

www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile erişim sağlanır.

Arama bölümüne “Hac İşlemleri” yazılır.

“Hac İşlemleri (Diyanet İşleri Başkanlığı)” hizmet bağlantısı seçilir.

İlk kez başvuru yapacak adaylar ön kayıt işlemlerini tamamlar.

Daha önce başvurusu bulunan adaylar ise “Ön Kayıt-Kayıt Güncelleme Başvurusu” ekranı üzerinden kayıtlarını günceller.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini açıkladı. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini gün sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor.

Öte yandan hacı adayları, başvuru ve kayıt durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden veya hac.gov.tr adresi aracılığıyla takip edebiliyor. Ayrıca adaylar, 18 Mayıs 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında sistemde yer alan bilgileri üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabiliyor.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, ilk kez hac başvurusunda bulunacak vatandaşlardan kişi başına 1.250 TL tutarında ön kayıt ücreti alınacak.

Buna karşılık, 2026 yılı hac kurasına katılmasına rağmen kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kayıt yenileme sürecinde herhangi bir ücret talep edilmeyecek.