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Hatay İl Müftülüğünde 2027 hac görevlileri için mülakat yapıldı

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Hatay İl Müftülüğünde 2027 hac görevlileri için mülakat yapıldı
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Diyanet'in 2027 Hac Organizasyonu için Hatay İl Müftülüğünde din görevlisi ve kadın irşat görevlisi adaylarına mülakat yapıldı. 30-31 Ekim'deki mülakatta başarılı olan adaylar kutsal topraklarda görev yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında görevlendirilecek din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla Hatay İl Müftülüğünde mülakat gerçekleştirildi.

30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen mülakata, Hatay genelinde görev yapan personel katıldı.

Mülakat komisyonunda Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu ile İl Müftü Yardımcıları Hasan Fındık ve Hüseyin Ortaç yer aldı.

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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