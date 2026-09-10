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ABD ve Kanadalı hac yolcuları depremde hasar gören kilisede dua etti

ABD ve Kanadalı hac yolcuları depremde hasar gören kilisede dua etti
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ABD ve Kanada'dan gelerek hac yolculuklarına devam eden Hristiyanlar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde zarar gören ve tadilatına başlanan Karasun Ermeni Kilisesi'nde dua etti.

ABD ve Kanada'dan gelerek hac yolculuklarına devam eden Hristiyanlar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde zarar gören ve tadilatına başlanan Karasun Ermeni Kilisesi'nde dua etti.

ABD ve Kanada'dan yola çıkan 80 kişilik Ermeni Hristiyan grubu, yurdun dört bir yanında hac ziyareti yaptı. Heyet bu kapsamda, depremde hasar gören ve tadilatına başlanan, ilçedeki Karasun Ermeni Kilisesi'ni de ziyaret etti. Amerika Ermeni Kilisesi Doğu Bölgesi Ruhani Önderi Episkopos Mesrop Barsamyan önderliğinde Surp Nerses Teoloji Okulu Müdürü Peder Mardiros Çevyan ve Peder Armaş Bağdasaryan da gruba eşlik etti. Düzenlenen ayinde dualar edildi.

Hatay Ermeni Kiliseleri ve Anadolu Ermeni Cemaatleri Ruhani Gözetmeni Avedis Tabaşyan ve İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş, heyete eşlik ederek, depremde zarar gören kilisenin tarihi süreci, deprem zamanı aldığı hasar ve yapılış aşamaları ile ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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