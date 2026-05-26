Arafat vakfe duası bitti mi, 2026 Arafat vakfe duası yapıldı mı?

2026 hac sürecinde Arafat vakfesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. “Arafat vakfe duası yapıldı mı, saat kaçta bitiyor?” soruları internet aramalarında öne çıkarken, hacı adayları ve yakınları Arafat’taki ibadetin tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek için son dakika haberlerini araştırıyor.

ARAFAT VAKFESİ NEDİR? HAC İBADETİNİN EN ÖNEMLİ RÜKÜNÜ

Hac ibadetinin en önemli aşamalarından biri olan Arafat vakfesi, Mekke’de bulunan Arafat Meydanı sınırları içerisinde yerine getirilen farz bir ibadettir. Hac ibadetinin geçerli sayılması için mutlaka yapılması gereken bu vakfe, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) “Hac, Arafat’tır” hadisi de bu ibadetin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

ARAFAT VAKFESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Arafat vakfesinin zamanı, Arefe günü olan 9 Zilhicce’de öğle namazı vaktinin girmesiyle, yani güneşin tepe noktasını geçmesiyle başlar. Bu vakit, Kurban Bayramı’nın birinci günü fecr-i sadığa (tan yerinin ağarmasına) kadar devam eder. Bu süre içerisinde Arafat sınırları içinde bulunmak vakfenin gerçekleşmesi için yeterlidir.

ARAFAT VAKFESİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Arafat vakfesi, İslam alimlerine göre haccın farzı olarak kabul edilmektedir. Bu ibadet yapılmadan hac tamamlanmış sayılmaz. Vakfe sırasında kişinin ayakta, oturarak, araç içinde ya da uyur halde bulunması fark etmeksizin Arafat sınırları içinde kısa bir süre dahi kalması vakfe şartını yerine getirmek için yeterlidir.

ARAFAT VAKFESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

Arafat vakfesi, hac ibadetinin özünü oluşturan en kritik rükünlerden biridir. Müslümanlar bu kutsal anda Allah’a yönelerek dua eder, tövbe eder ve manevi bir arınma yaşar. Bu nedenle Arafat günü, İslam dünyasında en faziletli günlerden biri olarak kabul edilir.

ARAFAT VAKFESİ İLE HAC TAMAMLANIR MI?

Dini kaynaklara göre Arafat vakfesi yapılmadan hac ibadeti geçerli olmaz. Bu nedenle hacı adayları için Arafat’ta bulunmak ve vakfe yapmak, ibadetin en önemli şartı olarak öne çıkmaktadır. Arafat’ta geçirilen kısa bir an bile bu farzın yerine getirilmesi için yeterli kabul edilir.

Arafat vakfe duası bugün 13.00’te yapıldı.