Arafat'ta 2 milyon Müslüman hacı oldu

Yaklaşık 2 milyon Müslüman, Zilhicce ayının 9. günü Arafat Ovası’nda vakfe yaparak hac farizasını yerine getiriyor. 84 bin Türk hacı adayı da Diyanet İşleri Başkanı’nın duasıyla tövbe ve istiğfarda bulundu.

Yüzbinlerce hacı adayı Mekke-i Mükerreme'de Arafat vakfesi için Cebel'i Rahme Tepesi etrafında toplandı. Terviye günü olan Zilhicce ayının 8. günü Mekke-i Mükerreme'deki otellerinden yola çıkan hacıların intikali Arefe günü öğle saatlerinde tamamlandı. Yaklaşık 2 milyon Müslüman 1447 hicri yılının son günlerinde hacı olacak.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Arafat Ovası'nda serin çadırlarında ibadetle meşgul olan 84 bin Türk hacı adayı, öğle vaktinde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un Vakfe Duası ile huşu içerisinde bir tövbe istiğfar gerçekleştirdi. Başkan Arpaguş, konuşmasında Arafat vakfesinin insan hayatındaki en anlamlı günü olduğuna dikkat çekerek, en önemli tövbe ve arınma mekanı olduğunu söyledi. Bütün günahlarından arınmaya vesile olan Arafat vakfesinde, mazlum milletler, devleti aliye ve aileleri için dualar eden hacı adayları, gözyaşları ile hayatlarının en mübarek gününü yaşadılar.

Akşam güneşin batışına kadar Arafat'ta bekleyecek olan Müslümanlar bu arada gece yarısından sonra Akabe'de şeytana atacakları taşları topladılar.

Şeytan temizden hoşlanmadığı için topladıkları 70 taşı yıkayıp heybelerine atan hacı adayları, akşam namazından sonra geçtikleri Müzdelife'de onları yere bırakarak tekrar topluyorlar. Müzdelife'de akşam namazını cem-i tehir ederek yatsı ile birleştiren hacı adayları, gece yarısından sonra Şafii mezhebini taklit ederek Cemerat'a doğru yola çıkıyorlar. Bayram sabahına doğru büyük şeytana 'Bismillahi Allahü Ekber, rağmen Lişşeytani ve Hizbihi' (Şeytan ve taraftarlarına rağmen) diyerek 7 taş atan hacı adayları daha sonra otellerine geçiyor. Bayram sabahı kurban kesildiği haberini alan hacılar tıraş olup ihramdan çıkıyorlar.

Haccın 3. farzı olan ziyaret tavafı için normal kıyafetleri ile Kabe'ye gidip tavaf ve say yapan hacı adayları, bayramın 2. günü öğleden sonra 3 şeytana da 7'şer taş atıyorlar. Bayramın 3. günü de şeytan taşlamayı sürdüren hacılar, bütün menasikleri (bütün farz ve vacipleri) tamamlayarak hacı unvanını alıyorlar. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
