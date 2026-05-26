Arafat'ta Türklerin olduğu bölgeden Cebel'i Rahme'ye geçişler kapatıldı

Arafat'ta yeni düzenleme yapan Suudi Hac Bakanlığı, Türk hacılarının çadırlarının olduğu bölgeden, Cebel'i Rahme tepesine geçişleri kontrollü hale getirdi.

Bu sene Arafat'ta yeni inşa edilen demir korkuluklarla bazı saatlerde Rahmet Tepesi'ne geçişler kapatıldı. Bu durum sebebiyle, Hazreti Adem babamız ile Hazreti Hacer validemizin cennetten çıkartıldıktan sonra dünyada buluştukları tepeyi görmek isteyen hacılar, tel örgülerin üzerinden atladı, bazı yerlerde ise tel örgüleri parçalayıp içerisinden geçtiler. Sabah gün ağarmadan açık olan kapıların havanın aydınlanması ile birlikte kapatılması çok büyük tepki gördü. Rahmet Tepesi'ne çıkmak için gelen binlerce hacı, bariyerlerin tırmanılabilecek yerlerinden çıkıp, tepeye ulaştılar.

Suudi yetkililer gündüz saatlerinde Rahmet Tepesi'nde oluşan izdihamı kontrol etmek için bu düzenlemenin yapıldığına dikkat çekerek, yapılan tehlikeli geçişlerin de hacıların emniyeti bakımından uygunsuz olduğunu belirttiler. Türk hacı adaylarının tel örgülerden geri dönmeleri dikkat çekerken, Afrikalı ve Asyalı hacılar tepeye ulaşmak için çitlerin üzerinden geçtiler. Bazı saatlerde de Türk hacıların kendi bölgelerinden dışarıya çıkmalarına müsade edilmedi. Ancak kısa süreli kapıların kapatılması günün ilk saatleri ile kaldırıldı. Hacıların büyük çoğunluğu Arafat vakfesinde serin çadırlarında dualar edip, Arife gününün fazileti olan bin ihlas okudular. İtidalli davranan hacıların çoğunluğu bölgede bir izdihamın yaşanmasına mani oldular. Büyük çoğunluk tel örgülerden geri dönünce olumsuz bir durum yaşanmadı. Bu arada kapı açık iken tepeye doğru geçenler, çadırlarına dönmek için geldiklerinde kapıları kapalı görünce tellerin üzerinden atlayıp çadırlarına devam ettiler.

Daha önceki yıllarda Müzdelife'den Mina'ya geçişte yanlış bir uygulama yapıldığından çıkan izdihamda 3 binden fazla hacı hayatını ezilerek kaybetmişti. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı