Haberler

2027 Hac başvuruları ne zaman başlıyor?

2027 Hac başvuruları ne zaman başlıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Her yıl milyonlarca Müslümanın merakla takip ettiği Hac başvuruları için 2027 süreci gündeme geldi. “2027 Hac başvuruları ne zaman başlıyor?” sorusu, kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, 2027 yılı başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama beklenirken, başvuru sürecine ilişkin detaylar şimdiden gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

2027 HAC BAŞVURULARI BAŞLIYOR: TARİHLER AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı Hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların merakla beklediği başvuru tarihleri netleşti.

HAC BAŞVURULARI 18 MAYIS’TA BAŞLIYOR

2027 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs’ta başlayacak. Vatandaşlar başvurularını 19 Haziran’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hacı adayları işlemlerini tamamen dijital ortamda tamamlayacak. Hem ilk kez başvuru yapacak adaylar hem de kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak işlemlerini yapabilecek.

KAYIT YENİLEME YAPMAYANLAR İÇİN UYARI

Yetkililer, daha önce başvurusu bulunan adayların kayıt yenileme işlemini belirtilen tarihler içinde yapması gerektiğini vurguladı. Süresi içinde yenileme yapmayan adayların başvurularının geçersiz sayılabileceği ifade edildi.

HAC KURASI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından Hac kura ve kesin kayıt takvimi Diyanet tarafından duyurulacak. Hacı adaylarının resmi açıklamaları takip etmesi gerektiği belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiası! Başsavcılıktan açıklama var

"Vekilin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek

Gerçeği 31 yıl sonra öğrenen ünlü iş insanının dünyası başına yıkıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

Leroy Sane dediğini yaptı!
Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi

Bu ne cüret! Ülkemize gelip yaptıklarının bedelini ödeyecek
Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi

Sadece bankta oturuyorlardı! Darbe beklenmedik yerden geldi

Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

Bir kentimizin semalarında görüldü! Ne olduğunu bilen yok

Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

Neler oldu neler!
Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı

Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş