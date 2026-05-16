2027 Hac başvuruları ne zaman başlıyor?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, 2027 yılı başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama beklenirken, başvuru sürecine ilişkin detaylar şimdiden gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

2027 HAC BAŞVURULARI BAŞLIYOR: TARİHLER AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı Hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların merakla beklediği başvuru tarihleri netleşti.

HAC BAŞVURULARI 18 MAYIS’TA BAŞLIYOR

2027 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs’ta başlayacak. Vatandaşlar başvurularını 19 Haziran’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hacı adayları işlemlerini tamamen dijital ortamda tamamlayacak. Hem ilk kez başvuru yapacak adaylar hem de kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak işlemlerini yapabilecek.

KAYIT YENİLEME YAPMAYANLAR İÇİN UYARI

Yetkililer, daha önce başvurusu bulunan adayların kayıt yenileme işlemini belirtilen tarihler içinde yapması gerektiğini vurguladı. Süresi içinde yenileme yapmayan adayların başvurularının geçersiz sayılabileceği ifade edildi.

HAC KURASI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından Hac kura ve kesin kayıt takvimi Diyanet tarafından duyurulacak. Hacı adaylarının resmi açıklamaları takip etmesi gerektiği belirtildi.