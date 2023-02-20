Son Dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki büyük deprem! Yıkılan binalar var

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha meydana geldi. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bazı binaların yıkıldığı söyleniyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

HATAY 6.4 İLE SALLANDI

Depremin şokunu atlatamayan Hatay bir kez daha sallandı. AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

HATAY BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

İki büyük depremin etkisinden kurtulamayan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin çok şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, hızla kaldıkları yerden çıktı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...