Van Gogh'un 180 milyon dolarlık tablosuna Nazi dönemi itirazı: Satış öncesi kriz

BBC'nin haberine göre, müzayede evi Sotheby's, Vincent van Gogh'un 180 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon sterlin) tahmini değer biçilen "Châtaigniers en Fleurs" (Çiçek Açan Kestane Ağaçları) adlı tablosunun satışı öncesinde ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmeye çalıştığını açıkladı.

Yağlı boya tablo, çarşamba günü New York'ta açık artırmaya çıkarılacak. Ancak eserin eski Alman sahipleri olan Fischer ailesinin mirasçılarını temsil edenler, tablonun Nazilerin yükseliş döneminde baskı altında satılmış olabileceğini öne sürüyor.

Sotheby's, kendi "kapsamlı araştırmasının" bu iddiayı doğrulamadığını, ancak çözüm bulmak için aileyle birlikte çalışacağını belirtti. Müzayede evi yaptığı açıklamada, eserin geçmişi ve iadesi konularını son derece ciddiye aldığını, mirasçıların temsilcileriyle görüştüğünü ve iki tarafı da tatmin edecek bir çözüm için çaba göstereceğini bildirdi.

Tablo, Blaquier-Arrieta Koleksiyonu adlı bir setin parçası olarak satışa sunuluyor. Sotheby's'in internet sitesindeki bilgilere göre eseri 1909'da ünlü Alman yayıncı Samuel Fischer satın aldı; tablo, Fischer'in 1934'teki ölümünün ardından ailesine kaldı.

Müzayede evine göre tablo 1932 ya da 1933'te Amsterdam'da Paul Cassirer'e emanet edildi, 1936'da ise Paris'te Henriette ve Marcel Kapferer'e geçti. Eser, bu yıl satışa çıkarılmadan önce dört farklı sahip daha değiştirdi.

New York Times'ın haberine göre Fischer mirasçılarının tuttuğu avukat Sotheby's'e bir mektup yazdı. Avukatın, tablonun İkinci Dünya Savaşı öncesinde, ailenin yayınevinin Naziler döneminde uğradığı mali kayıplar nedeniyle Amsterdam'da satıldığını ilettiği belirtiliyor.

Kaynak: BBC