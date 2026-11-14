''Hayırlı evlat'' dedikleri bu olsa gerek

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın genç süper starı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Fransız basınına verdiği röportajda oğlunun karakterine ve ailesine olan bağlılığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç yaşta yakaladığı büyük şöhrete rağmen Yamal'ın ayaklarının yere sağlam bastığını vurgulayan Nasraoui, oğlunun kazandığı ilk büyük parayla yaptığı vefalı hareketi anlattı.

''ŞÖHRETİN BÜYÜSÜNE KAPILMADI''

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Lamine Yamal'ın mütevazı kişiliğini koruduğunu belirten baba Nasraoui "Bazı futbolcular profesyonel olup iyi para kazandıktan sonra kendisine ada satın alıyor. Peki benim oğlum ne yaptı biliyor musunuz? Annesine, babasına ve büyükannesine ev satın aldı. Seninle gurur duyuyorum oğlum." dedi.

''EN İYİ YERLERDE OLACAKTIR''

Sözlerine devam eden Nasraoui, ''Oğluma güvenim tam. Kariyerinin sonuna kadar her zaman en iyi yerlerde olacaktır. Bunu tüm sevenlerine gösteriyor.'' yorumunu yaptı.