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Şanlıurfa Birecik'te otomobil kepçeye çarptı, anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı

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Şanlıurfa Birecik'te otomobil kepçeye çarptı, anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Birecik'te otomobil kepçeye çarptı, anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı
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Şanlıurfa Birecik'te otomobilin kepçeye çarptığı kazada otomobildeki anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kepçeye, Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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