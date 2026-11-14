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Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu nişanlandı: "İşte dönüm noktası"

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Oyuncu çift Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, aileleri ve yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandı. İkili mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Oyuncular Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu, ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Çift, aileleri ve yakın çevresinin katıldığı bir törenle yüzük taktı.

Nişan haberini sosyal medya hesaplarından kendileri duyuran ikili, paylaşımlarına "İşte dönüm noktası 14.11.26" notunu ekledi.

Habertürk'ün aktardığına göre törende bulunan davetliler de çiftin mutlu gününden görüntüleri kendi hesaplarında paylaştı.

Bir süredir birlikte olan Gül ile Bakioğlu'nun nişanı, Şifanur Gül'ün sevgilisinden daha önce aldığı evlilik teklifinin ardından geldi.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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