Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu
Güncelleme:
5 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen Serdar Aziz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski milli savunmacı, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten çok farklı." yorumunu yaptı.

  • Kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli savunmacı Serdar Aziz, 36 yaşında aktif futbol yaşantısını resmi olarak sonlandırdı.
  • Serdar Aziz, Bursaspor döneminde Inter'e transfer olmaya çok yaklaştığını, kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ve Galatasaray'a imza attığını açıkladı.
  • Futbolu bırakan Serdar Aziz, futbolcu olarak yaşayamadığı şampiyonluğu Fenerbahçe'de antrenör olarak yaşamak istediğini belirtti.

Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve kısa süre önce aktif futbol yaşantısını noktalayan eski milli savunmacı Serdar Aziz, A Spor'a yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. 

''FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ GERÇEKTEN ÇOK FARKLI''

Son yıllarda Galatasaray'ın daha başarılı dönemler geçirdiğini kabul eden Serdar Aziz, buna rağmen Fenerbahçe'nin yerini ayrı tuttuğunu belirtti. Sarı-lacivertlileri bir "dünya kulübü" olarak nitelendiren eski futbolcu, "Fenerbahçe'de oynarken bunu bir kez daha hissettim. Hani 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür' derler ya, gerçekten de öyle. Tek eksiği şampiyonluklar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten çok farklı. Şampiyonluklar da gelmeye başlarsa önünde kimsenin durabileceğini sanmıyorum." dedi. 

AVRUPA VE INTER İTİRAFI

Kariyer planlamasına dair bilinmeyenleri de paylaşan Aziz, Bursaspor döneminde Avrupa'dan birçok teklif aldığını ve İtalyan devi Inter'e transfer olmaya çok yaklaştığını açıkladı. Kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu transferin gerçekleşmediğini ve Galatasaray'a imza attığını belirten Aziz, daha sonraki süreçte ise Avrupa seçenekleri bulunmasına rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını söyledi.

YENİ HEDEFİ: ANTRENÖRLÜK DÖNEMİNDE F.BAHÇE'DE KUPA

Futbolu bıraktığını resmi olarak duyuran 36 yaşındaki eski stoper, kariyerine saha kenarında devam etmek istediğini vurguladı. Sarı-lacivertli forma altında şampiyonluk sevinci yaşayamadığını hatırlatan Serdar Aziz, "Nasip olursa futbolcuyken yaşayamadığım o şampiyonluğu, bir gün Fenerbahçe'de antrenör olarak yaşamak isterim" diyerek gelecek hedefini açıkladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı

Transferdeki söylentilere dair son noktayı koydu
Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı

Canlı yayın kazası! Ortaya çıkan görüntüyü kimse unutamayacak

AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek

AK Partili bir isim ilk kez böyle konuştu! Emekli ve asgari ücretli...
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıikoyuncu.6301:

boş adam konuşmuş

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıMali Hukuk:

şikebahçeli cam adam fener seni kovdu şimdi oraya yamanmak için çırpınıyorsun biliyorsun Gs seni kapının önünden geçirmez

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtalat_yelbuz@mynet.com Yelbuz:

GS BUNU SAKATIM DEYIP TATILE GITTIGINDE KOVDU. FENEV I OYNAMADAN SOGUSLEDI SONRA FENEVDE BUNUN KARAKTERINI ANLADI KOVDU.KUYRUK ACISI VAR

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz. İslam Çupi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Sahinoglu:

takoz bir futbol cuydun takoz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Adıyaman'da korkutan olay! Yol çöktü, 6 metrelik çukur oluştu

İşlek kara yolunda korkutan görüntü! Tam 6 metre
Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile

Sevgilisi olan milli futbolcu fena yakalandı!

Nijerya, aktarmada ölen vatandaşlarının ardından uyardı: Addis Ababa Havalimanı'nın rakımı kalp hastaları için risk

Aktarmada yolcular öldü! Bu havalimanı kalp hastalarını zorluyor
Oryantal Asena sessiz sedasız evlendi: Kocasını övmelere doyamadı

Ünlü oryantal sessiz sedasız nikah masasına oturdu
Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu

Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi13

Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı

11 yıldır aranıyordu! Şehit binbaşının faillerinden biri ele geçirildi