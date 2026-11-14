Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu

Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve kısa süre önce aktif futbol yaşantısını noktalayan eski milli savunmacı Serdar Aziz, A Spor'a yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

''FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ GERÇEKTEN ÇOK FARKLI''

Son yıllarda Galatasaray'ın daha başarılı dönemler geçirdiğini kabul eden Serdar Aziz, buna rağmen Fenerbahçe'nin yerini ayrı tuttuğunu belirtti. Sarı-lacivertlileri bir "dünya kulübü" olarak nitelendiren eski futbolcu, "Fenerbahçe'de oynarken bunu bir kez daha hissettim. Hani 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür' derler ya, gerçekten de öyle. Tek eksiği şampiyonluklar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten çok farklı. Şampiyonluklar da gelmeye başlarsa önünde kimsenin durabileceğini sanmıyorum." dedi.

AVRUPA VE INTER İTİRAFI

Kariyer planlamasına dair bilinmeyenleri de paylaşan Aziz, Bursaspor döneminde Avrupa'dan birçok teklif aldığını ve İtalyan devi Inter'e transfer olmaya çok yaklaştığını açıkladı. Kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu transferin gerçekleşmediğini ve Galatasaray'a imza attığını belirten Aziz, daha sonraki süreçte ise Avrupa seçenekleri bulunmasına rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını söyledi.

YENİ HEDEFİ: ANTRENÖRLÜK DÖNEMİNDE F.BAHÇE'DE KUPA

Futbolu bıraktığını resmi olarak duyuran 36 yaşındaki eski stoper, kariyerine saha kenarında devam etmek istediğini vurguladı. Sarı-lacivertli forma altında şampiyonluk sevinci yaşayamadığını hatırlatan Serdar Aziz, "Nasip olursa futbolcuyken yaşayamadığım o şampiyonluğu, bir gün Fenerbahçe'de antrenör olarak yaşamak isterim" diyerek gelecek hedefini açıkladı.