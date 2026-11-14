Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı programda fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcıların zararlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, tasfiye işlemlerinin önemli bölümünün tamamlandığını ve soruşturmanın hem adli hem de idari yönden sürdüğünü belirtti.

"YATIRIMCILARA 161 MİLYAR TL ÖDENDİ, GÖNÜLLÜ İADELER 33,4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar yatırımcılara toplam 161 milyar TL ödeme yapıldığını açıklayan Yılmaz, haksız kazanç elde edenlerden gönüllü iadeler yoluyla geri alınan tutarın da 33,4 milyar liraya ulaştığını belirtti. B

u rakamın yeni tahsilatlarla artabileceğini ifade eden Yılmaz, elde edilen kaynakların mağdur yatırımcıların haklarının karşılanmasında kullanıldığını söyledi.

Ödemelerin üç ayrı kaynaktan karşılandığını anlatan Yılmaz, bunların tasfiye edilen fonların kendi varlıkları, gönüllü iadeler ve adli süreçlerde el konulan mal varlıkları olduğunu belirtti.

"BÜTÇEDEN TEK BİR LİRA KULLANILMADI"

Fonların tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmamasını temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bugüne kadar bütün bu ara ödemelerde tek bir lira bütçeden, hazineden bir kaynak kullanılmadı" dedi.

Her fon için ayrı hesap oluşturulduğunu anlatan Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde 131 ayrı hesap ve belirli bir fonla ilişkilendirilemeyen gelirler için genel bir hesap açıldığını bildirdi.

444 BİN 987 YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI

Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda cuma günü itibarıyla 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldığını açıkladı.

Bu yatırımcılardan 371 bin 21'inin net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını aldığını belirten Yılmaz, söz konusu ödemelerin nihai tasfiye değil, ara ödeme niteliğinde olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Şu anda ara ödemeden bahsediyoruz. Nihai ödeme değil bu. Nihai tasfiyede olacak bir mahsuplaşma" ifadelerini kullandı.

Süreç kapsamında 10 bin 771 yatırımcıya henüz ödeme yapılmadığını açıklayan Yılmaz, bunun farklı nedenleri bulunduğunu söyledi.

Daha önce yatırdığı tutarı veya daha fazlasını sistemden çekmiş olanlara ara ödeme yapılmadığını belirten Yılmaz, bazı fonlarda ödeme sürecinin henüz başlamadığını da ifade etti.

Yılmaz, manipülasyon yoluyla fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişilerin de ödeme kapsamına alınmadığını bildirdi.

97 FONDAN 94'ÜNDE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Olağan tasfiye kapsamına alınan 97 fondan 94'ünde tüm ödemelerin tamamlandığını duyuran Yılmaz, geriye yalnızca üç fon kaldığını açıkladı.

Bu üç fonun halka açık olmayan ve sınırlı sayıda yatırımcıya sahip kapalı fonlar olduğunu belirten Yılmaz, olağan tasfiye sürecinin büyük ölçüde sona erdiğini söyledi.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki Tera, Pusula ve Atlas şirketlerine ait fonlarda ise ara ödemelerin sürdüğünü ifade etti.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEME HEDEFİ

Yılmaz, çıkarılan yasal düzenlemeyle özellikle küçük yatırımcıların korunmasının amaçlandığını belirterek 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması için çalışıldığını söyledi.

Fonun kaynaklarının yeterli olması durumunda bu tutarın üzerinde ödeme yapılabildiğini, kaynakların sınırlı olduğu fonlarda ise küçük yatırımcılara öncelik verildiğini anlattı.

Para piyasası fonlarındaki yatırımcıların da öncelikli gruplar arasında bulunduğunu belirtti.

DEVLET DENETLEME KURULU KURUMLARI İNCELİYOR

Fon sorunlarının 28 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan yeni fon rehberiyle görünür hale geldiğini anlatan Yılmaz, ilk aşamada yedi şirketin 131 fonunun tasfiye kapsamına alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirildiğini belirten Yılmaz, ilgili kurumlardaki incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Yılmaz, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma süreçlerinin başlatıldığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere adli makamların da kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

"SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR”

Soruşturmanın sermaye piyasalarının genel işleyişine zarar vermeden yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, suç işleyenlerle yasal yollarla yatırım yapanların birbirinden ayrılmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, "Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Bir takım kişiler suç işliyor diye, manipülasyon yapıyor diye sistemin genelini bozucu bir yaklaşım içinde olmamamız lazım" dedi.

Yatırımcıların haklarını korumak için çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, fonlardaki bütün işlemlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında bulunduğunu ve sürecin takip edildiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com