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Potanın Perileri İsrail'i yıktı

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Potanın Perileri İsrail'i yıktı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'ndaki 2. maçında Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail'i 76-67 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 2. maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

POTANIN PERİLERİ'NDEN 2'DE 2

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadeleyi A Milli Kadın Basketbol Takımı, 76-67'lik skorla kazandı. Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 2'de 2 yaptı.

Salon: Rimi Olimpiyat Merkezi

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Joona Haaja (Finlandiya), Raimonds Repelis (Letonya)

İsrail: Eden Zipel 19, Daniel Raber 7, Abigail Nicole Meyers 11, Alyssa Faith Baron, Shir Tirosh, Yarden Garzon 14, Eden Rotberg 7, Emma Rinat 9

Başantrenör: Shira Haelion

Türkiye: Kennedy Burke 11, Sevgi Uzun 7, Elif Bayram 6, Gökşen Fıtık 18, Olcay Çakır Turgut 4, Şerife Alperi Onar 11, Meltem Yıldızhan 10, Derin Erdoğan 3, Tilbe Şenyürek 4, Sinem Ataş 2

Başantrenör: Frederic Dusart

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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