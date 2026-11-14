Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar

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Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka karşılaşması öncesinde unutulmaz bir vefa örneğine imza attı.

CRISTIANO RONALDO'YA VEDA

Milli takım kariyerini noktalayan dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, dev maç öncesinde düzenlenen özel bir seremoniyle anıldı.

SAHAYA 7 NUMARAYLA ÇIKTILAR

Karşılaşmanın başlama düdüğünden önce yeşil zemine ayak basan Portekizli futbolcular, üzerlerinde efsane kaptanlarının özdeşleştiği "7" numaralı ve "Cristiano Ronaldo" yazılı formalarla sahadaki yerini aldı. Tribünleri dolduran binlerce taraftarın da alkışlarla eşlik ettiği bu anlamlı jest, stadyumda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.