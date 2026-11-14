Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar

Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka maçı öncesi milli takımdan emekli olan Cristiano Ronaldo'yu andı. Tüm futbolcular, sahaya 7 numaralı Cristiano Ronaldo formasıyla çıktı.
Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka karşılaşması öncesinde unutulmaz bir vefa örneğine imza attı.
CRISTIANO RONALDO'YA VEDA
Milli takım kariyerini noktalayan dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, dev maç öncesinde düzenlenen özel bir seremoniyle anıldı.
SAHAYA 7 NUMARAYLA ÇIKTILAR
Karşılaşmanın başlama düdüğünden önce yeşil zemine ayak basan Portekizli futbolcular, üzerlerinde efsane kaptanlarının özdeşleştiği "7" numaralı ve "Cristiano Ronaldo" yazılı formalarla sahadaki yerini aldı. Tribünleri dolduran binlerce taraftarın da alkışlarla eşlik ettiği bu anlamlı jest, stadyumda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.