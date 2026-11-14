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Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti

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Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nda Fas, sahasında Nijer'i 5-1 yenerek 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Youssef En-Nesyri, attığı dördüncü golle Fas Milli Takımı tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nda sahasında Nijer'i konuk eden Fas, rakibini 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. İlk yarısını 3-1 önde kapattığı mücadeleden net bir galibiyetle ayrılan Fas, gruptaki dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

EN-NESYRI'DEN TARİHİ GOL

Karşılaşmada takımının dördüncü golüne imza atan Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı tarihine geçti. Bu golle milli forma altındaki toplam gol sayısını 26'ya çıkaran deneyimli forvet, yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i geride bırakarak ülke tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu unvanını elde etti.

Fas Milli Takımı'nın tüm zamanlardaki en skorer isimleri listesinde En-Nesyri'nin önünde yalnızca iki efsane isim bulunuyor:

  • 1. Ahmed Faras: 36 gol
  • 2. Salaheddine Bassir: 27 gol
  • 3. Youssef En-Nesyri: 26 gol
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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